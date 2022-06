Scania a BAE Systems Hägglunds ako partneri pre slovenský priemysel

Bratislava 27. júna (OTS) - Vozidlo CV90, ktoré ministerstvo obrany označilo za najlepšiu ponuku pre Ozbrojené sily (OS) SR, vyrábané v BAE Systems Hägglunds vo Švédsku, využíva švédskeho výrobcu motorov Scania. Ten má schopnosť výrazne prispieť do spolupráce so slovenským priemyslom.BAE Systems Hägglunds potvrdila významný počet partnerstiev so spoločnosťami na Slovensku, ktoré im zabezpečia know-how v nových výrobných procesoch a prístup na trhy ďalších existujúcich krajín užívateľov CV90. Podobné benefity ponúka aj spolupráca s ďalšími veľkými švédskymi spoločnosťami.Pohonnou jednotkou CV90 bude dieselový motor Scania V8. Ako výrobca úžitkových vozidiel a samostatných motorov ponúka Scania ako ďalšia švédska spoločnosť prístup ku globálnemu reťazcu firiem a servisov, ktorých má v Európe 900 a vo svete dokonca viac ako 2000.Zdroj foto: ScaniaRozsiahlu civilnú infraštruktúru budú môcť pre servis využívať aj Ozbrojené sily SR, ktoré tým získajú silného partnera pre údržbu motorov a dodávky komponentov. “Na Slovensku je k dispozícii šesť servisov zapojených do tejto globálnej siete, vďaka ktorej sa na nás naši zákazníci môžu spoľahnúť. V rámci porúch vieme zabezpečiť výjazd mechanika do 20 až 30 minút,” hovorí Marián Slimák z technickej podpory Scania Slovakia.S 54 000 zamestnancami vo viac ako 100 krajinách - na Slovensku je to viac ako 300 zamestnancov - je predajná a servisná sieť strategicky rozmiestnená všade, kde ju zákazníci Scanie potrebujú, bez ohľadu na to, kde pôsobia.Slovenská armáda tak nebude potrebovať vlastné veľké skladové zásoby a rovnako sa nemusí obávať, že by kdekoľvek nezískala prístup k servisu a k náhradným komponentom. Aké je to dôležité ukazuje aj aktuálna situácia na Ukrajine, kde Rusko napriek početnej a technickej presile dopláca na neschopnosť servisovať svoje vozidlá, ktoré sa tak stávajú v ďalšom boji nepoužiteľnými.Prispôsobenie motorov Scania vojenským štandardom sa môže uskutočniť na Slovensku a budú sa na ňom podieľať slovenské firmy. Tieto spoločnosti, podobne ako pri spoluprácach s BAE Systems Hägglunds, získajú prístup k špičkovým znalostiam a technológiám.Slovenské spoločnosti, ktoré sú súčasťou civilného dodávateľského reťazca spoločnosti Scania, už dnes poskytujú spoločnosti Scania komponenty a služby v objeme miliónov eur ročne.“V prípade, že BAE Systems Hägglunds bude ozbrojeným silám SR dodávať vozidlá CV90, uvažujeme nad tým, že spolu so slovenským partnerom zastupujúcim lokálny priemysel tu otvoríme v poradí náš siedmy servis. Ten bude akreditovaný na účely adaptácie našich motorov na vojenské účely. Takisto by sme vyškolili slovenský personál, ktorý to bude zabezpečovať počas celého životného cyklu motorov,” povedal Andreas Lundh, vedúci predaja obranných zariadení v spoločnosti Scania Power Solutions.Zdroj foto: BAE Systems HägglundsOdhad komerčnej hodnoty priemyselnej spolupráce v rámci transferu znalostí a technológií na Slovensku vypočítanej na základe dĺžky životného cyklu motorov, ceny náhradných dielov a odpracovaných človeko-hodín je na úrovni 14 miliónov eur.Výber novej pásovej techniky pre slovenskú armádu je vo svojej finálnej fáze. Ministerstvo obrany SR na základe štúdie uskutočniteľnosti na obstaranie pásových bojových obrnených vozidiel (PBOV) odporučilo ako najlepšie hodnotenú ponuku nákup CV90MkIV s 30 mm alebo 35 mm kanónom od spoločnosti BAE Systems. Odsúhlasiť ju ešte musí vláda Slovenskej republiky.