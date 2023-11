Scania a SSAB chcú dekarbonizovať dodávky ocele do nákladných vozidiel

Bratislava 14. novembra (TASR) - Švédsky výrobca úžitkových vozidiel Scania a švédska oceliarska spoločnosť SSAB podpísali memorandum s cieľom dosiahnuť do roku 2030 kompletnú dekarbonizáciu všetkých dodávok ocele do ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť v utorok informovala, že od roku 2026 sa má rýchlo zvyšovať objem dodávok udržateľnej ocele SSAB, čo bude kľúčové pre prechod na udržateľný systém dopravy.



"Cieľom našej spoločnosti je podporovať prechod na udržateľný dopravný systém. Aby sme tento zámer naplnili, podnikáme kroky v celom dodávateľskom reťazci spoločne s partnermi," objasnil generálny riaditeľ Scania Christian Levin.



Generálny riaditeľ spoločnosti SSAB Martin Lindqvist uviedol, že oceľ vyrobená bez fosílnych palív má rovnako vysokú kvalitu a technické vlastnosti ako tradičná oceľ. Vyrába sa udržateľným spôsobom, no dodal, že ju možno recyklovať ako každú inú oceľ.



Udržateľná oceľ švédskej oceliarskej spoločnosti sa vyrába pomocou technológie Hybrit, ktorá nahrádza koks, tradične používaný na výrobu ocele na báze železnej rudy, elektrinou a vodíkom vyrobenými bez fosílnych palív. Vedľajším produktom je preto podľa spoločnosti len voda, nie oxid uhličitý.



Švédsky výrobca úžitkových vozidiel predstavil vo svojom odbore stratégiu, ktorej cieľom je do roku 2030 znížiť emisie uhlíka v štyroch zásadných oblastiach, ktoré predstavujú približne 80 % emisií dodávateľského reťazca. Ide o batérie, oceľ, hliník a liatinu.