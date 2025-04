Scania kupuje od skrachovaného Northvolt divíziu batérií

Štokholm 11. apríla (TASR) - Výrobca nákladných vozidiel Scania, ktorý patrí do skupiny Volkswagen, v piatok oznámil, že sa dohodol so skrachovanou švédskou spoločnosťou Northvolt na kúpe divízie, ktorá vyrába batérie pre ťažký priemysel, za nezverejnenú cenu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Švédska spoločnosť Northvolt minulý mesiac vyhlásila bankrot. To predstavuje tiež koniec najväčšej európskej nádeje na vytvorenie rivala pre veľkých ázijských výrobcov batérií pre elektrické vozidlá.



Scania, ktorá je súčasťou divízie nákladných vozidiel Traton skupiny Volkswagen, vo februári predložila ponuku na kúpu Northvolt Systems Industrial za 6 miliónov USD (5,41 milióna eur), ale bankrot tento plán pozastavil.



Scania však v piatok uviedla, že sa dohodla s konkurzným správcom. Ide o prvý predaj aktív Northvoltu po bankrote.



Divízia, ktorá má približne 260 zamestnancov, vyrába v továrni v Poľsku batériové systémy pre zariadenia ťažkého priemyslu. Má tiež výskumné a vývojové centrum vo Švédsku.



Northvolt sa niekoľko mesiacov pokúšal predať niektoré zo svojich podnikov v snahe zachrániť kľúčové prevádzky, ktoré vyrábajú batériové články pre elektrické vozidlá.



Scania uviedla, že nákup je v súlade s jej stratégiou rozvoja doplnkových podnikov na zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti spoločnosti.



„Touto akvizíciou Scania posilní svoju ponuku elektrifikácie pre off-roadové aplikácie,“ uviedla spoločnosť a dodala, že prevádzky Northvolt Systems Industrial budú pokračovať ako obvykle.



(1 EUR = 1,1082 USD)