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Schaeffler a Delair plánujú vyrábať sto dronov denne
Schaeffler bude podľa svojho vyhlásenia dodávať komponenty a prispeje k tomu, aby spoločnosť Delair dokázala zvýšiť produkciu.
Autor TASR
Herzogenaurach 19. júna (TASR) - Nemecký výrobca automobilových komponentov Schaeffler plánuje v spolupráci s francúzskym partnerom od novembra tohto roka vyrábať denne sto bojových a stíhacích dronov. Drony sa budú vyrábať v závode spoločnosti Delair vo Francúzsku, oznámil Schaeffler v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Schaeffler bude podľa svojho vyhlásenia dodávať komponenty a prispeje k tomu, aby spoločnosť Delair dokázala zvýšiť produkciu. Koncern Schaeffler patrí medzi desať najväčších dodávateľov automobilového priemyslu na svete. Spoločnosť nedávno oznámila, že tradičné oblasti podnikania, ako je výroba komponentov pre klasické automobilové pohony, v súčasnosti negenerujú žiadny rast. Plánuje sa preto zamerať na nové príležitosti - okrem iného na výrobu komponentov pre humanoidné roboty, kozmický priemysel a obranu.
Schaeffler bude podľa svojho vyhlásenia dodávať komponenty a prispeje k tomu, aby spoločnosť Delair dokázala zvýšiť produkciu. Koncern Schaeffler patrí medzi desať najväčších dodávateľov automobilového priemyslu na svete. Spoločnosť nedávno oznámila, že tradičné oblasti podnikania, ako je výroba komponentov pre klasické automobilové pohony, v súčasnosti negenerujú žiadny rast. Plánuje sa preto zamerať na nové príležitosti - okrem iného na výrobu komponentov pre humanoidné roboty, kozmický priemysel a obranu.