Schaeffler plánuje na Kysuciach investovať viac ako 22 miliónov eur

Bratislava 21. júna (TASR) - Spoločnosť Schaeffler Kysuce plánuje vynaložiť investície vo výške 22,62 milióna eur do nového výrobného programu pre odvetvie elektromobility v Kysuckom Novom Meste. Na tento zámer by mohla spoločnosť získať štátny investičný stimul vo výške tri milióny eur vo forme úľav na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



Schaeffler pôvodne požiadal o poskytnutie investičnej pomoci v celkovej sume viac ako deväť miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Cieľom investície je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na výrobu predných a zadných elektrických osí pre elektromobilitu. Celá produkcia je určená na export v rámci trhu Európskej únie.



Spoločnosť plánuje zrealizovať svoj investičný zámer v rokoch 2024 až 2027 a finančné prostriedky vynaložiť na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení. V priamej súvislosti s investíciou plánuje podľa návrhu vytvoriť do konca roka 2026 spolu 11 nových pracovných miest a dosiahnuť zvýšenie výroby o 57,4 %.



Firma je súčasťou skupiny Schaeffler, Nemecko, ktorá je celosvetovo významným dodávateľom v oblasti automobilového a priemyselného sektora. Na Slovensku zamestnáva viac ako 8000 zamestnancov a produkuje tržby v hodnote viac ako jedna miliarda eur. Patrí k najvýznamnejším zamestnávateľom v automobilovom priemysle na Slovensku, najmä v Žilinskom kraji. V súčasnosti má dva výrobné závody v Kysuckom Novom Meste a Skalici, obchodné zastúpenie pre Slovensko v Kysuckom Novom Meste a centrum zdieľaných služieb v Žiline.