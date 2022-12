SCHŰCO bilancuje dve dekády na slovenskom stavebnom trhu

Jurkovičova Tepláreň Foto: Schüco

Bratislava 14. decembra (OTS) - Práve zelená architektúra bude hýbateľom trhu nehnuteľností – vrátane privátnych rezidencií – aj v budúcich dekádach.spomínaa pokračuje:Schüco na Slovensku dlhodobo podporuje udržateľnú výstavbu cez členstvo v Slovenskej rade pre zelené budovy (je jedným zo zakladajúcich členov SKGBC) a od počiatkov aj konferenciu o udržateľnosti, súťaž CE.ZA.AR, Cenu Arch, Konferenciu BIM (počínajúc 1. ročníkom), ale aj Golfový turnaj architektov (takisto už od 1. ročníka). Schüco dodalo materiál pre dverové výplne a prispelo 2 % z daní na projekt Nová synagóga Žilina. Občianske združenie truc sphérique za projekt obnovy synagógy získalo od Slovenskej komory architektov ocenenie Patrón architektúry.Obdobie rokov 2005 – 2008 bolo pre firmu veľmi úspešné. Stavebníctvo rástlo a Schüco vyvíjalo na tzv. „objektové hliníkové systémy“. Transparentné objektové fasády neboli vôbec bežné a mnohé stavby boli z pohľadu hliníkových konštrukcií na Slovensku úplne unikátne. Príkladom je prvá dvojplášťová elementová fasáda, ktorá bola realizovaná na budove CBC 1 v Bratislave. V tom období bola postavaná aj Tower 115 a na nej bola realizovaná prvá elementová fasáda na Slovensku. Predsadená fasádna konštrukcia sa montovala z vopred v dielni vyrobených a poskladaných zasklených dielcov. Realizovala sa aj montáž prvého hliníkového okna, ktoré nemalo kľučku, ale otváralo sa tlačidlami – tzv. e-drive. Systém je predchodcom súčasného mechatronického kovania Schüco TipTronic.V bytovom dome Karloveské rameno v Bratislave bolo prvýkrát použité systémové celoobvodové skryté kovanie hliníkových okien. V roku 2007 sa osádzal transparentný plášť bazéna Blue Sapphire v Aquacity Poprad. Prvýkrát tu bola v slovenských podmienkach zrealizovaná energeticky aktívna fotovoltická fasáda Schüco. Reprezentovala ďalšie novinku v smerovaní technického vývoja transparentných konštrukcií plášťov budov. Dnes už sú témy udržateľnej respektíve „zelenej“ výstavby súčasťou širokého diskurzu.Napriek ekonomickej kríze a tlaku na cenu sa realizovali viaceré budovy s vyšším štandardom, ako napríklad Terminál na Letisku M.R. Štefánika, Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, Cassovar Business Center II v Košiciach a polyfunkčný objekt Central v Bratislave s na mieru šitou objektovou fasádou kancelárskej budovy. Prebiehala aj rekonštrukcia historického objektu Reduty, ktorá je sídlom Slovenskej filharmónie. Pozitívnym signálom pre stavebníctvo bol vznik spomínanej Slovenskej rady pre zelené budovy. V novembri 2010 sa stalo Schüco jedným zo zakladajúcich členov.V roku 2012 participovalo Schüco na projekte Forum Business Center, ktorý bol odovzdaný do užívania v roku 2013. V rovnakom období získalo projekt Westend Gate. Po rokoch stavebného útlmu začal dopyt prevyšovať ponuku aj kapacity na Slovensku. Rezidenčný trh bol značne ovplyvňovaný historicky najnižšími sadzbami hypoték. Napriek extrémnemu dopytu sa cenové očakávania v dodávateľskom reťazci len veľmi pomaly zdvíhali z nízkej úrovne rokov 2009-2012. Pozitívom je, že slovenské stavebníctvo sa z krízy poučilo a vyrástlo zo šetrenia na nesprávnom mieste.Začiatkom roku 2014 sa začalo s výstavbou Panorama City, pričom išlo v pokrízovom období o najväčší, najkomplikovanejší a konštrukčne asi najnáročnejší objekt, na ktorom Schüco participovalo. O jeho kvalitách svedčí aj fakt, že získal titul Stavba roka 2016.konštatujeStavebníctvo sa teda z ekonomickej depresie otriaslo a Slovensko sa stalo zaujímavou destináciou pre developerov a investorov. Zásadne akceleroval najmä najčulejší trh nehnuteľností, ten bratislavský. Možno povedať, že sa počas tohto obdobia zmenila panoráma Bratislavy. Projekty ako SKY PARK by Zaha Hadid, Panorama City, Twin City Tower, Nivy Tower a ďalšie pretvorili nielen pôvodne industriálnu časť hlavného mesta, ale zmenili aj jeho panorámu. Vďaka uvedomelým spoločnostiam sa zachovali a konvertovali aj architektonicky významné budovy, ako Národná kultúrna pamiatka Jurkovičova Tepláreň alebo Pradiareň 1900. Všetky spomenuté objekty nesú aj riešenia Schüco, ktoré boli pre tieto budovy špeciálne vyvíjané a testované.Špecifickým projektom pre Schüco bol napríklad EINPAK Offices, ktorý ako jediná administratívna budova na Slovensku má environmentálnu certifikáciu LEED Platinum. Niekoľko typov fasádnych riešení nesie UNIQ Staromestská Offices, ktorá doplnila zástavbu v Starom meste a projekt Blumental Offices, ktorý stojí na mieste bývalej tabakovej továrne.Budúcnosť stavebníctva na Slovensku prinesie nové materiály, nové konštrukčné riešenia a ich kombinácie. Stále dôležitejšiu úlohu budú zohrávať softvérové podporné riešenia. Napríklad systémové rozhrania Schüco k bežným 3D kresliacim nástrojom a BIM softvérom umožňujú bezpečné a rýchle projektovanie i realizáciu.Ďalšou kľúčovou oblasťou budúcnosti je zodpovedné využívanie zdrojov. To je súčasťou komplexnej environmentálnej stratégie Schüco, ktorá je priekopníkom v stavebnom priemysle, pokiaľ ide o vývoj produktov s certifikáciou Cradle to Cradle (C2C). Komponenty týchto riešení sa môžu po skončení životnosti vrátiť späť do obehu v podobe surovín. To znamená, že sa dajú premeniť na nový produkt. Schüco má v súčasnosti vo svojom portfóliu celkovo 55 hliníkových systémov s certifikáciou C2C. Sú uznávané certifikačnými systémami DGNB a LEED ako dôkaz špecifických požiadaviek na udržateľnosť.Pre stále rastúcu skupinu architektov a projektantov, ktorí s aktívne pracujú s BIM (Building Information Modeling), vytvorilo Schüco rozsiahlu knižnicu s 3D objektmi BIMobject Cloud, ktoré reprezentujú produktové portfólio firmy. Schüco knižnicu neustále rozširuje, pridáva ďalšie moduly a objekty. Používateľ zadá len niektoré parametre napríklad okna alebo dverí a všetky ostatné atribúty sa „natiahnu“ zo systému.Schüco tiež intenzívne podporuje spracovateľov vo všetkých činnostiach, a to vlastnými strojmi a nápadmi, ktoré optimalizujú pracovné postupy od predbežného opracovania až po montáž. Inovatívne technológie a na mieru šitý servis zabezpečujú kvalitu spracovania, znižujú náklady, šetria zdroje a nahrádzajú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.uvádza. Návrh showroomu vzišiel z verejnej výzvy pre architektov, do ktorej sa zapojilo 18 záujemcov. Zvíťazil návrh ateliéru Kuklica x Smerek, ktorý spolupracoval s Jurajom Hubinským.Skupina Schüco so sídlom v nemeckom Bielefelde vyvíja a predáva systémové riešenia pre okná, dvere a fasády. Spoločne s viac ako 5 650 zamestnancami po celom svete sa spoločnosť usiluje o to, aby bola dnes aj v budúcnosti lídrom odvetvia v oblasti služieb a technológií. 