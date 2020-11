PRIESKUM: Väčšina reštaurácií a hotelov využije štátny príspevok

Bratislava 8. novembra (TASR) – Záujem požiadať o príspevok zo schémy štátnej pomoci pre prevádzky v cestovnom ruchu prejavilo viac ako 94 % ubytovacích a stravovacích zariadení. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica od 26. októbra do 1. novembra 2020.



Nová schéma pre cestovný ruch v celkovom objeme 100 miliónov eur by mala umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, ktorým klesli tržby o viac ako 40 %, v závislosti od výšky poklesu tržieb v danom mesiaci tohto roka žiadať o finančný príspevok od 4 % do 10 % z obratu príslušného mesiaca roka 2019.



Asociácia upozornila, že aktuálna druhá vlna koronakrízy opäť zásadne obmedzila prevádzku ubytovacích a stravovacích zariadení. Vláda ako reakciu na zmiernenie týchto negatívnych dosahov oznámila úpravy a zvýšenie príspevkov v balíčku Prvá pomoc plus s cieľom udržať zamestnanosť, respektíve samotné podnikanie postihnutých prevádzok.



Drvivá väčšina respondentov (96 %) z ubytovacieho a reštauračného sektora v prieskume uviedla, že plánuje balík Prvá pomoc plus určite alebo skôr využiť. Takmer šesť z desiatich respondentov však súčasne označilo tento balík pomoci aj po zvýšení príspevkov na udržanie zamestnancov, respektíve pri poklese tržieb, za skôr či úplne nedostatočný.



Až 85 % respondentov zároveň hodnotilo pomoc štátu počas prvej vlny koronakrízy za nedostatočnú. Hlavnými dôvodmi bola podľa prieskumu nízka výška štátnej pomoci v porovnaní s vysokým prepadom tržieb, ktorého následkom došlo k rušeniu pracovných miest v sektore ubytovania a stravovania. Pomoc od štátu pritom čerpalo 80 % z nich, ale prepad tržieb, ktorý zaznamenali ich podniky, bol výrazne vyšší než poskytnutá podpora. Zvyšných 5 % respondentov sa o pomoc štátu uchádzalo tiež, ale ich podniky cez toto sito prepadli, keďže nedokázali splniť podmienky pre získanie štátnej pomoci.



Takmer polovica respondentov v prieskume odhaduje prepad tržieb v tomto roku oproti roku 2019 na úrovní 61 % a viac, z toho takmer jedna pätina odhaduje medziročný pokles tržieb až na úrovní 81 % . Ďalšia tretina opýtaných odhaduje tento prepad na úrovni 41 % a viac. Zvyšných 18,5 % subjektov zapojených do prieskumu očakáva prepad tohtoročných tržieb oproti minulému roku medzi 21 až 40 % a iba niečo okolo 2 % odhaduje tento prepad medzi 0 až 20 %.



Na prieskume sa zúčastnilo 135 respondentov zastupujúcich ubytovacie a stravovacie zariadenia združené v asociácii. Štruktúra zapojených respondentov kopíruje vo významnej miere štruktúru členskej základne asociácie.