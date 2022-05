Scheuch má v Prievidzi investovať do rozšírenia výroby 6,2 milióna eur

Bratislava 20. mája (TASR) – Spoločnosť Scheuch, ktorá je dcérskou firmou rakúskej Scheuch GmbH, plánuje v Prievidzi na rozšírenie výroby investíciu vo výške viac ako 6,2 milióna eur. Zároveň by firma mala vytvoriť do konca tohto roka 20 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania posunulo Ministerstvo hospodárstva SR. Spoločnosti rezort predbežne navrhol pridelenie investičného stimulu 483.887 eur vo forme úľavy na dani z príjmu.



"Cieľom investičného zámeru prijímateľa je rozšírenie výrobných kapacít o novú generáciu elektrofiltra, technologicky a priestorovo rozšíriť výrobu a zlepšiť automatizáciu prepojenia výrobných procesov," uviedol rezort hospodárstva v zverejnenom návrhu. Plánovaná investícia pomôže vytvoriť dostatočné kapacity na spracovanie vstupného materiálu - oceľového plechu, výroby a montáže zariadení a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť technologickým náskokom.



Skupina Scheuch je medzinárodným technologickým lídrom na trhu vo vysokoúčinnom odstraňovaní prachu a škodlivín nachádzajúcich sa v znečistenom vzduchu a spalinách prostredníctvom svojich odprašovacích zariadení. Celkový obrat skupiny predstavoval vo finančnom roku 2020/2021 výšku 230 miliónov eur s 1100 zamestnancami, pričom svoje zastúpenia má v Rakúsku, Thajsku, Francúzsku, Švédsku, USA, Rusku, Nemecku a Slovensku prostredníctvom výrobnej spoločnosti Scheuch, s. r. o.