Scheuer ustúpil od plánu diaľničného mýta pre takmer všetky vozidlá

Berlín 8. októbra (TASR) - Nemecký minister dopravy Andreas Scheuer ustúpil od pôvodných plánov na zavedenie mýta na diaľniciach pre takmer všetky vozidlá po celej Európskej únii. Urobil tak po tom, čo nenašiel podporu pre svoj plán ani v nemeckej vláde, ani u partnerov v EÚ.



Nemecké ministerstvo dopravy prišlo s týmto návrhom v júli, pričom plánovalo využiť terajšie predsedníctvo Nemecka v EÚ, ktoré trvá do konca roka. Podľa návrhu malo mýto platiť do ôsmich rokov pre takmer všetky vozidlá až na autobusy a autokary. Platilo by tak pre všetky kamióny, dodávky či osobné autá.



Podľa najnovších informácií ministerstva dopravy sa však v ďalších diskusiách v tomto smere pokračovať nebude. Šance na presadenie Scheuerových plánov boli nízke už na začiatku. Už krátko po zverejnení týchto plánov agentúra Reuters uviedla, že niektoré ministerstvá s tým nesúhlasia.