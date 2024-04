Schmid: Inflácia v USA je stále príliš vysoká

Kansas City 13. apríla (TASR) - Inflácia v USA je stále príliš vysoká na to, aby americká centrálna banka (Fed) v súčasnej situácii uvažovala o znížení úrokových sadzieb. Povedal to koncom tohto týždňa prezident Federálnej rezervnej banky v Kansas City Jeff Schmid. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Inflácia sa stále drží nad 2 % a trh práce je naďalej napätý. Za takýchto okolností je vhodnejšie, ak je menová politika reštriktívna," povedal Schmid v príhovore na konferencii v Overland Park v štáte Kansas. "Inflácia odštartovala tento rok na príliš vysokej úrovni a najnovšie údaje iba potvrdili moje presvedčenie, že Fed by mal byť trpezlivý a počkať na jasné dôkazy, že inflácia je jednoznačne na ceste k dvojpercentnému inflačnému cieľu," dodal, pričom reagoval na vyššiu než predpokladanú infláciu za marec.



Schmid poukázal aj na pracovný trh, ktorý je podľa neho príliš napätý na to, aby sa inflácia k inflačnému cieľu dostala. Ako uviedol, "pravdepodobne bude potrebná väčšia vyváženosť na trhu práce".



Je tak ďalším z predstaviteľov Federálneho rezervného systému, ktorý dal najavo, že Fed by mal s redukciou úrokových sadzieb počkať. Prezident Federálnej rezervnej banky v Atlante Raphael Bostic začiatkom tohto týždňa povedal, že americká centrálna banka by nemala znížiť úrokové sadzby skôr ako na jeseň, pričom naďalej trvá na tom, že Fed by tento rok mal pristúpiť iba k jednej redukcii.



So skorým znížením sadzieb nesúhlasí ani prezident Fedu Jerome Powell. Ako uviedol, príliš skoré zníženie úrokových sadzieb by mohlo byť pre americkú ekonomiku "dosť rušivé".