Schnabelová: ECB bude možno musieť konať kvôli rastúcim cenám energií

Frankfurt nad Mohanom 9. januára (TASR) - Rastúce ceny energií môžu prinútiť Európsku centrálnu banku (ECB), aby prestala "prehliadať" vysokú infláciu a začala podnikať kroky na zmiernenie rastu spotrebiteľských cien. Najmä, ak sa tzv. zelený prechod ukáže ako inflačný, uviedla v sobotu (8. 1.) členka predstavenstva ECB Isabel Schnabelová.



Miera inflácie v eurozóne dosiahla minulý mesiac rekordných 5 %, čo je viac ako dvojnásobok cieľovej hranice ECB na úrovni 2 %. Banka však doteraz nesprísnila svoju politiku, pričom argumentovala, že rast cien sa zmierni sám od seba, keďže hlavnými dôvodmi vysokej inflácie sú dočasné jednorazové faktory.



Ale tzv. zelený prechod EÚ k obnoviteľným zdrojom energie a k uhlíkovej neutralite do roku 2050 predstavuje riziká pre strednodobú infláciu, skonštatovala Schnabelová, podľa ktorej si stúpajúce ceny energií tak môžu vyžiadať odklon ECB od politiky ich "prehliadania".



Schnabelová povedala tiež, že existujú dva scenáre, pri ktorých by ECB musela zmeniť politiku.



Prvým je, ak sa vysoké ceny energií premietnu do iných sektorov hospodárstva a zmenia správanie pri stanovovaní cien. "Zatiaľ však neexistujú žiadne náznaky širších sekundárnych efektov," argumentovala Schnabelová. "Rast miezd a požiadavky odborov zostávajú pomerne mierne."



Druhý scenár predstavuje hrozbu, že vývoj cien energií, silne ovplyvnený uhlíkovými daňami a ekologickým prechodom, udrží celkovú infláciu nad cieľovou úrovňou. Nerovnováha medzi ponukou a dopytom môže počas prechodného obdobia pretrvávať a ceny uhlíka budú pravdepodobne ďalej rásť, čo znamená, že príspevok cien energií a elektriny k inflácii spotrebiteľských cien by mohol byť v strednodobom horizonte nad historickou normou, poznamenala Schnabelová.



Dodala však, že uhlíková daň pravdepodobne nebude mať negatívny vplyv na hospodársky rast a štúdie naznačujú, že by mohla mať dokonca mierny pozitívny vplyv.