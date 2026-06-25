< sekcia Ekonomika
Schnabelová: ECB by mala pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb
Ceny energií totiž zostávajú vysoké a prímerie nie je dostatočným dôvodom na to, aby centrálna banka poľavila v ostražitosti.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 25. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, napriek zlepšeniu situácie na Blízkom východe. Ceny energií totiž zostávajú vysoké a prímerie nie je dostatočným dôvodom na to, aby centrálna banka poľavila v ostražitosti. Povedala to členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
ECB je prvou veľkou centrálnou bankou, ktorá tento mesiac zvýšila úrokové sadzby. Cieľom je mať infláciu, ktorá zrýchlila v dôsledku vojny na Blízkom východe, pod kontrolou. Trhy očakávajú, že ECB úrokové sadzby tento rok ešte zvýši, minimálne jedenkrát.
Schnabelová trvá na tom, že je potrebné pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, ponecháva však otvorené možnosti, čo sa týka tempa a rozsahu zvyšovania sadzieb. „Z dnešného pohľadu je nevyhnutné, aby sme vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovali. Cieľom je dostať infláciu v strednodobom horizonte na úroveň dvojpercentného inflačného cieľa,“ povedala Schnabelová v rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit. „Rozsah a načasovanie ďalších krokov však bude závisieť od toho, ako sa konflikt (na Blízkom východe), ekonomika a inflácia budú ďalej vyvíjať,“ dodala.
Podľa analytikov z francúzskej banky Société Générale sa tak postoj Schnabelovej diametrálne líši od najnovších vyjadrení šéfky ECB Christine Lagardovej. Tá v pondelok (22. 6.) uviedla, že „v súčasnej dobe nevidí dôvod na razantnejšiu menovú politiku“.
Trhy očakávajú, že ECB do konca roka pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb. Nevylučujú zvýšenie už v júli, pravdepodobnosť však stanovili na zhruba 33 %. Omnoho väčšie šance dávajú zvýšeniu sadzieb na zasadnutí ECB v septembri.
ECB je prvou veľkou centrálnou bankou, ktorá tento mesiac zvýšila úrokové sadzby. Cieľom je mať infláciu, ktorá zrýchlila v dôsledku vojny na Blízkom východe, pod kontrolou. Trhy očakávajú, že ECB úrokové sadzby tento rok ešte zvýši, minimálne jedenkrát.
Schnabelová trvá na tom, že je potrebné pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, ponecháva však otvorené možnosti, čo sa týka tempa a rozsahu zvyšovania sadzieb. „Z dnešného pohľadu je nevyhnutné, aby sme vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovali. Cieľom je dostať infláciu v strednodobom horizonte na úroveň dvojpercentného inflačného cieľa,“ povedala Schnabelová v rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit. „Rozsah a načasovanie ďalších krokov však bude závisieť od toho, ako sa konflikt (na Blízkom východe), ekonomika a inflácia budú ďalej vyvíjať,“ dodala.
Podľa analytikov z francúzskej banky Société Générale sa tak postoj Schnabelovej diametrálne líši od najnovších vyjadrení šéfky ECB Christine Lagardovej. Tá v pondelok (22. 6.) uviedla, že „v súčasnej dobe nevidí dôvod na razantnejšiu menovú politiku“.
Trhy očakávajú, že ECB do konca roka pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb. Nevylučujú zvýšenie už v júli, pravdepodobnosť však stanovili na zhruba 33 %. Omnoho väčšie šance dávajú zvýšeniu sadzieb na zasadnutí ECB v septembri.