Schnabelová: ECB by mala zvýšiť sadzby aj v prípade dohody s Iránom
Inflácia v eurozóne dosiahla v apríli 3 % a očakáva sa ďalšie zrýchlenie.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala v júni pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb aj vtedy, ak by sa podarilo s Iránom uzatvoriť dohodu o ukončení vojny. Konflikt je totiž omnoho dlhší, než sa predpokladalo a vysoké ceny energií sa už prelievajú do širšej ekonomiky. Povedala to v utorok členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Vzhľadom na rozsah a trvanie súčasného šoku, prehodnotenie (menovej politiky) podľa mňa už nie je iba otázkou možnosti. Myslím si, že zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby bude v júni nevyhnutné,“ povedala Schnabelová v rozhovore pre Reuters.
Aj keď USA signalizovali pokrok v rokovaniach s Iránom, Schnabelová, ktorá by mohla na budúci rok nahradiť vo funkcii prezidentku ECB Christine Lagardovú, dodala, že ECB je pravdepodobne „už za bodom návratu“. Dôvodom je poškodenie energetickej infraštruktúry a prelievanie vysokých cien energií do ekonomiky.
„Ak by sa aj vojna skončila už dnes, škody na energetickej infraštruktúre a dodávateľských sieťach sú veľké. Som preto presvedčená, že aj v takomto prípade bude reakcia prostredníctvom menovej politiky potrebná,“ povedala Schnabelová. „Čo sa týka dĺžky trvania konfliktu, už sme sa dostali za hranicu scenára, ktorý predpokladá rýchlu normalizáciu cien,“ dodala.
Inflácia v eurozóne dosiahla v apríli 3 % a očakáva sa ďalšie zrýchlenie. Bankári sa obávajú, že vysoké náklady na energie povedú k rastu ďalších cien tovarov a služieb, čo bude znamenať odštartovanie inflačnej špirály. Podľa Schnabelovej sa niektoré z týchto sekundárnych vplyvov už podľa všetkého začínajú prejavovať, čo naznačuje viacero prieskumov, medzi nimi prieskum ECB o spotrebiteľských očakávaniach, údaje o aktivite vo výrobnom sektore a v službách a indikátor nálady v eurozóne zo strany Európskej komisie.
„Evidujeme stále viac signálov, že tento šok sa už prelieva do ďalších oblastí spotrebiteľského koša,“ povedala Schnabelová. Dodala, že po júnovom zasadnutí by sa ECB nemala zaväzovať k žiadnym ďalším krokom a situáciu radšej hodnotiť na každom zasadnutí na základe najnovších ekonomických údajov. Pripustila však, že základná projekcia ECB počíta tento rok s dvomi zvýšeniami úrokových sadzieb, čo znamená, že jedno sprísnenie menovej politiky asi nebude stačiť.
S dvomi zvýšeniami počítajú aj finančné trhy. Navyše, počas budúceho roka by ECB mohla kľúčovú úrokovú sadzbu zvýšiť aj tretíkrát, pričom pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovili na 50 %.
