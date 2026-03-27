Schnabelová: ECB by sa nemala so zvýšením úrokových sadzieb ponáhľať
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by sa nemala v boji proti prudkému rastu inflácie ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb, povedala v piatok členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. Banka by totiž podľa nej mala určitý čas venovať analýze, či sa tento rast cien stáva zakoreneným. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Netreba sa unáhliť,“ uviedla Schnabelová. „Máme čas preskúmať údaje a analyzovať, čo sa v skutočnosti deje, či existujú dôkazy o sekundárnych účinkoch, aký silný je dopyt a aká je pravdepodobnosť, že sa tento inflačný šok zakorení v inflačných očakávaniach a v raste miezd,“ konštatovala.
Účastníci finančných trhov teraz predpokladajú, že ECB tento rok úrokové sadzby zdvihne trikrát, pričom prvé zvýšenie príde v apríli alebo v júni. Domnievajú sa totiž, že tvorcovia menovej politiky budú ochotní konať rýchlo po kritike za nesprávne odhadnutie rastu inflácie v rokoch 2021 a 2022.
Schnabelová však tvrdí, že východisková situácia je teraz iná, pretože úrokové sadzby sú oveľa vyššie, podpora zo strany fiškálnej politiky je menšia a neexistuje žiadny nahromadený dopyt, ako to bolo krátko po pandémii. „Ak bude mať inflácia trvalejší vplyv, menová politika bude musieť konať a bude konať rozhodne,“ dodala členka Výkonnej rady ECB.
