Schnabelová: ECB musí byť pri znižovaní úrokových sadzieb opatrná

Frankfurt nad Mohanom 7. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí byť trpezlivá, čo sa týka znižovania úrokových sadzieb. Inflácia totiž môže opäť výrazne zrýchliť, a navyše, najnovšie ekonomické údaje potvrdzujú obavy, že "posledný úsek cesty" v procese zmierňovania inflácie bude ten najťažší. Povedala to v stredu pre britský ekonomický denník The Financial Times členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB drží úrokové sadzby na rekordnej úrovni od septembra minulého roka, postupne sa však zintenzívňujú diskusie o uvoľnení menovej politiky. Trhy stále očakávajú, že banka by mohla začať meniť kurz už počas jarných mesiacov, keďže tempo ekonomického rastu je slabé a cenové tlaky sa zmierňujú. Schnabelová podobne ako niektorí ďalší predstavitelia ECB však varovala pred príliš skorým znižovaním úrokových sadzieb, pričom poukázala najmä na infláciu v oblasti služieb.



Opätovné zrýchľovanie inflácie nepredstavuje základný scenár ECB, nepriaznivé ekonomické údaje však varujú pred skorým uvoľňovaním menovej politiky, najmä v situácii, keď skomplikovanie plavby obchodných lodí cez Červené more zvyšuje obavy z opätovných výpadkov v dodávateľskom reťazci. "Tvrdím, že v súčasnosti vstupujeme do kritickej fázy, kde je kalibrácia a transmisia menovej politiky mimoriadne dôležitá," povedala Schnabelová.



Viacerí zástupcovia ECB už skôr upozornili trhy, aby sa nespoliehali na redukciu úrokových sadzieb už v najbližšom období. Na druhej strane, zníženie sadzieb ako ďalší krok banky je prakticky isté a ak by k nemu aj nemalo dôjsť už na jar, redukcia v polovici roka by nemala byť problém.