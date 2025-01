Schnabelová: Eurobanka má priestor na ďalšie znižovanie sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 19. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) má zrejme ešte priestor na ďalšie uvoľnenie menovej politiky, musí však postupovať opatrne, uviedla členka Výkonnej rady Isabel Schnabelová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



"V súčasnosti nevidíme žiadne významné riziká, ktoré by nám mohli zabrániť v dosiahnutí nášho dvojpercentného cieľa," uviedla Schnabelová v rozhovore pre Finanztip. "Ak sa to stane, pravdepodobne budeme môcť úrokové sadzby znižovať ďalej."



Schnabelová však zdôraznila, že "po prudkom poklese sadzieb v uplynulých mesiacoch sa čoraz viac blížime k bodu, keď sa budeme musieť bližšie pozrieť na to, či a do akej miery ešte môžeme sadzby znížiť".



ECB signalizovala, že na svojom ďalšom zasadnutí, ktoré sa bude konať o necelé dva týždne, opäť zníži sadzby o štvrť percentuálneho bodu.



Ekonómovia a investori počítajú s tým, že ECB v roku 2025 uvoľnení menovú politiku celkovo o 100 bázických bodov.



Neistota týkajúca sa vývoja ekonomiky a inflácie je však vysoká. Jedným z hlavných dôvodov je návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu.



Podľa Schnabelovej s nástupom novej administratívy v USA sa zvyšuje pravdepodobnosť obchodného konfliktu. Ten by mohol negatívne ovplyvniť ekonomickú aktivitu a ceny aj v Európe, najmä ak EÚ prijme odvetné opatrenia. "To potom spôsobí nárast dovozných cien."