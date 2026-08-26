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Schnabelová: Inflačné riziká rastú, úrokové sadzby sa musia zvýšiť
Schnabelová povedala, že v dôsledku vysokých cien energií bude inflácia prekonávať strednodobý inflačný cieľ na úrovni 2 % „dlhšie obdobie“.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude musieť pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb. Vojna na Blízkom východe totiž nekončí a rastúca ekonomika menovej únie zvyšuje inflačné riziká. Povedala to v rozhovore pre agentúru Bloomberg členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová.
„Pri súčasnej úrovni úrokových sadzieb sa inflácia s veľkou pravdepodobnosťou nevráti v strednodobom horizonte k inflačnému cieľu. Z tohto dôvodu bude nevyhnutné sprísnenie menovej politiky,“ povedala Schnabelová v rozhovore zverejnenom v stredu.
Tri nemenované zdroje zasa pre agentúru Reuters tento týždeň uviedli, že predstavitelia ECB sa prikláňajú k zvýšeniu úrokových sadzieb na najbližšom septembrovom zasadnutí s cieľom zmierniť inflačný vplyv vojny proti Iránu. Odmietajú však naznačiť, či plánujú v sprísňovaní menovej politiky pokračovať aj potom.
Schnabelová povedala, že v dôsledku vysokých cien energií bude inflácia prekonávať strednodobý inflačný cieľ na úrovni 2 % „dlhšie obdobie“. Ak by však ECB začala konať až po tom, čo sa inflácia začne pretavovať do miezd, bolo by už neskoro.
„Pri súčasnej úrovni úrokových sadzieb sa inflácia s veľkou pravdepodobnosťou nevráti v strednodobom horizonte k inflačnému cieľu. Z tohto dôvodu bude nevyhnutné sprísnenie menovej politiky,“ povedala Schnabelová v rozhovore zverejnenom v stredu.
Tri nemenované zdroje zasa pre agentúru Reuters tento týždeň uviedli, že predstavitelia ECB sa prikláňajú k zvýšeniu úrokových sadzieb na najbližšom septembrovom zasadnutí s cieľom zmierniť inflačný vplyv vojny proti Iránu. Odmietajú však naznačiť, či plánujú v sprísňovaní menovej politiky pokračovať aj potom.
Schnabelová povedala, že v dôsledku vysokých cien energií bude inflácia prekonávať strednodobý inflačný cieľ na úrovni 2 % „dlhšie obdobie“. Ak by však ECB začala konať až po tom, čo sa inflácia začne pretavovať do miezd, bolo by už neskoro.