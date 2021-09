Schnabelová: Objem nákupov dlhopisov ECB je čoraz menej dôležitý

Frankfurt nad Mohanom 20. septembra (TASR) - Objem nákupov dlhopisov Európskou centrálnou bankou (ECB) je čoraz menej dôležitý, ako sa vyhliadky ekonomiky eurozóny zlepšujú. Program nákupu dlhopisov sa stáva skôr nástrojom smerovania očakávaní týkajúcich sa vývoja úrokových sadzieb, uviedla členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová.



Schnabelová privítala zrýchlenie inflácie, ktoré podľa nej umožní ďalšie obmedzenie tempa nákupu dlhopisov, ako sa eurozóna zotavuje z prepadu spôsobeného pandémiou a inflačné očakávania sa zvyšujú.



ECB tento mesiac znížila tempo nákupov dlhopisov v rámci núdzového pandemického programu PEPP a očakáva sa, že ho ukončí v marci. ECB tiež nakupuje v rámci staršieho a menšieho programu nákupov aktív APP, ktorý plánuje ukončiť "tesne predtým", než začne zvyšovať úrokové sadzby.



"Ako sa inflačný výhľad zlepšuje, je čoraz menej dôležité, koľko centrálna banka nakupuje, alebo kedy začne znižovať tempo čistého nákupu aktív," uviedla Schnabelová. Dodala, že teraz je skôr dôležité, kedy ECB tieto nákupy ukončí, keďže tento "koncový dátum bude signalizovať, že sa približujú podmienky pre zvýšenie sadzieb". Presná postupnosť a načasovanie bude podľa Schnabelovej vyžadovať opatrné a pozorné smerovanie očakávaní.



ECB bude rozhodovať o ďalšom osude programov PEPP a APP v decembri a podľa Schnabelovej je ich budúcnosť stále neistá. Zdôraznila, že príliš skoré sprísnenie menovej politiky by bolo chybou. Investori počítajú so zvýšením nákupov v rámci APP od apríla, čím by ECB čiastočne vykompenzovala ukončenie PEPP.



"Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu týkajúcu sa pandémie a ekonomických a inflačných vyhliadok, naše nákupy aktív - v rámci oboch programov PEPP aj APP - zostanú v najbližšom čase kľúčové a vydláždia cestu von z pandémie a smerom k dosiahnutiu nášho inflačného cieľa," uviedla Schnabelová.



Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v auguste zrýchlilo na 3 %. Motorom bolo zvýšenie cien energií a priemyselných tovarov. Podľa Schnabelovej ECB nevadí aktuálne prestrelenie dvojpercentného inflačného cieľa, keďže tempo rastu cien v eurozóne sa dlhodobo pohybovalo hlboko pod ním. ECB považuje aktuálnu vysokú infláciu len za dočasnú. Tento rok podľa aktuálnych prognóz dosiahne 2,2 %, na budúci rok sa spomalí na 1,7 % a v roku 2023 na 1,5 %.