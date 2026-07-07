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Schnabelová: Šok pre eurozónu v dôsledku vojny na Blízkom východe trvá
Zároveň poukázala na to, že tlaky v oblasti dodávateľských reťazcov sú naďalej zvýšené a jadrová inflácia vysoká.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 7. júla (TASR) - Ekonomika eurozóny sa zatiaľ do stavu spred útoku USA a Izraela na Irán nedostala, napriek poklesu cien ropy. Jadrová inflácia je totiž naďalej vysoká a cenové tlaky pokračujú. Povedala to v týchto dňoch členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová. Jej vyjadrenia tak naznačili, že je potrebné počítať s ďalším sprísňovaním menovej politiky, aj keď na najbližšom zasadnutí koncom júla k nemu pravdepodobne nedôjde. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Znamená pokles cien ropy, že sme sa vrátili do situácie spred vojny (na Blízkom východe)? Nemyslím si to,“ povedala Schnabelová na podujatí v Ríme. „Rokovania o mieri sú stále krehké, trhy naďalej signalizujú vyššie ceny ropy v dlhodobejšom horizonte a ceny plynu sú stále zhruba o 40 % vyššie než pred vojnou,“ dodala. Zároveň poukázala na to, že tlaky v oblasti dodávateľských reťazcov sú naďalej zvýšené a jadrová inflácia vysoká.
„Navyše, v poslednom období zaznamenávame nové šoky,“ uviedla Schnabelová. Poukázala na vlnu horúčav v Európe, Super El Niňo a mimoriadne slabé zrážky. Táto situácia môže zvýšiť tlak na ceny potravín.
„Znamená pokles cien ropy, že sme sa vrátili do situácie spred vojny (na Blízkom východe)? Nemyslím si to,“ povedala Schnabelová na podujatí v Ríme. „Rokovania o mieri sú stále krehké, trhy naďalej signalizujú vyššie ceny ropy v dlhodobejšom horizonte a ceny plynu sú stále zhruba o 40 % vyššie než pred vojnou,“ dodala. Zároveň poukázala na to, že tlaky v oblasti dodávateľských reťazcov sú naďalej zvýšené a jadrová inflácia vysoká.
„Navyše, v poslednom období zaznamenávame nové šoky,“ uviedla Schnabelová. Poukázala na vlnu horúčav v Európe, Super El Niňo a mimoriadne slabé zrážky. Táto situácia môže zvýšiť tlak na ceny potravín.