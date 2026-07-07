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< sekcia Ekonomika

Schnabelová: Šok pre eurozónu v dôsledku vojny na Blízkom východe trvá

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Na archívnej snímke členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. Foto: TASR/DPA

Zároveň poukázala na to, že tlaky v oblasti dodávateľských reťazcov sú naďalej zvýšené a jadrová inflácia vysoká.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 7. júla (TASR) - Ekonomika eurozóny sa zatiaľ do stavu spred útoku USA a Izraela na Irán nedostala, napriek poklesu cien ropy. Jadrová inflácia je totiž naďalej vysoká a cenové tlaky pokračujú. Povedala to v týchto dňoch členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová. Jej vyjadrenia tak naznačili, že je potrebné počítať s ďalším sprísňovaním menovej politiky, aj keď na najbližšom zasadnutí koncom júla k nemu pravdepodobne nedôjde. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Znamená pokles cien ropy, že sme sa vrátili do situácie spred vojny (na Blízkom východe)? Nemyslím si to,“ povedala Schnabelová na podujatí v Ríme. „Rokovania o mieri sú stále krehké, trhy naďalej signalizujú vyššie ceny ropy v dlhodobejšom horizonte a ceny plynu sú stále zhruba o 40 % vyššie než pred vojnou,“ dodala. Zároveň poukázala na to, že tlaky v oblasti dodávateľských reťazcov sú naďalej zvýšené a jadrová inflácia vysoká.

„Navyše, v poslednom období zaznamenávame nové šoky,“ uviedla Schnabelová. Poukázala na vlnu horúčav v Európe, Super El Niňo a mimoriadne slabé zrážky. Táto situácia môže zvýšiť tlak na ceny potravín.
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