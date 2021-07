Schnabelová z ECB nepredpokladá prehnane vysokú infláciu

Berlín 11. júla (TASR) - Inflácia v eurozóne by nemala dosiahnuť príliš vysokú úroveň a súčasné zrýchľovanie rastu spotrebiteľských cien v dôsledku pandémie nového koronavírusu by malo byť iba dočasnou záležitosťou. Povedala to v rozhovore pre nedeľník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová.



"Som si istá, že problém nadmerne vysokej inflácie nebudeme musieť riešiť," uviedla Schnabelová. Jej vyjadrenia pre nedeľník nasledovali krátko po tom, ako ECB na svojom poslednom zasadnutí vo štvrtok (8. 7.) zvýšila strednodobý inflačný cieľ.



Z pôvodnej úrovne "tesne pod 2 %" ho posunula na rovné 2 %. "Tento cieľ je symetrický, čo znamená, že odchýlky inflácie smerom nadol či nahor od cieľa sú rovnako neželateľné," vyhlásila ECB. Krátkodobo však bude možné túto hranicu prekročiť.



Rada guvernérov zároveň potvrdila, že primárnym nástrojom menovej politiky ECB zostávajú úrokové sadzby. Ďalšie nástroje, ako je napríklad nákup aktív či dlhodobé refinančné operácie, zostanú integrálnou súčasťou balíka nástrojov, pričom sa budú využívať podľa potreby.