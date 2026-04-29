Schodok amerického obchodu s tovarmi sa v marci medzimesačne prehĺbil
Schodok tak stúpol viac v porovnaní s očakávaniami.
Autor TASR
Washington 29. apríla (TASR) - Deficit amerického zahraničného obchodu s tovarmi sa v marci prehĺbil na 87,9 miliardy USD (75,26 miliardy eur) z úrovne 83,5 miliardy USD, na ktorej bol vo februári. Schodok tak stúpol viac v porovnaní s očakávaniami, že bude v objeme 87 miliárd USD. Vývoz tovarov z USA sa síce zvýšil o 2,5 % na rekordnú úroveň 211,5 miliardy USD, ale ich dovoz stúpol výraznejšie, a to o 3,3 % na 299,3 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Posilnil sa export priemyselných tovarov (4,9 %), kapitálových tovarov (0,8 %), potravín, krmív a nápojov (7,4 %) a automobilov (5,1 %). Vývoz spotrebných tovarov, ktorý tvorí približne 10 % celkového exportu, však o 7,5 % klesol.
V rámci dovozu sa posilnil import kapitálových tovarov (1 %). Dovoz kapitálových tovarov pritom tvorí približne 40 % celkového amerického importu. Vzrástol aj dovoz spotrebných tovarov (4,2 %), priemyselných výrobkov (3,2 %), automobilov (11 %) a potravín, krmív a nápojov (3,3 %).
(1 EUR = 1,168 USD)
