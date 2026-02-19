< sekcia Ekonomika
Schodok amerického obchodu s tovarmi vlani vzrástol na nový rekord
Schodok amerického obchodu s tovarmi dosiahol vlani 1,24 bilióna USD (1,047 bilióna eur). Obchodný deficit s Čínou sa však znížil.
Autor TASR
Washington 19. februára (TASR) - Deficit Spojených štátov v obchode s tovarmi stúpol v minulom roku na nový rekord napriek rozsiahlym clám, ktoré zaviedol prezident Donald Trump. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Schodok amerického obchodu s tovarmi dosiahol vlani 1,24 bilióna USD (1,047 bilióna eur). Obchodný deficit s Čínou sa však znížil. Ak sa do zahraničného obchodu USA zarátajú služby, deficit klesol na 901,5 miliardy USD z úrovne 903,5 miliardy USD, na ktorej bol v roku 2024.
V decembri celkový americký deficit vzrástol viac, ako sa očakávalo, a to o 32,6 % na 70,3 miliardy USD, keďže vývoz klesol a dovoz vzrástol. Export priemyselných tovarov sa v decembri zmenšil, ale ich import sa posilnil. Zároveň sa zvýšil dovoz investičných tovarov, napríklad telekomunikačných zariadení.
Globálne obchodné toky v minulom roku výrazne ovplyvnil šéf Bieleho domu, ktorý uplatnil nové clá na tovary prakticky všetkých obchodných partnerov. Snaží sa tak znížiť americké obchodné deficity. Jeho kroky viedli k rastu colných sadzieb na najvyššiu úroveň od 30. rokov 20. storočia.
(1 EUR = 1,1845 USD)
Schodok amerického obchodu s tovarmi dosiahol vlani 1,24 bilióna USD (1,047 bilióna eur). Obchodný deficit s Čínou sa však znížil. Ak sa do zahraničného obchodu USA zarátajú služby, deficit klesol na 901,5 miliardy USD z úrovne 903,5 miliardy USD, na ktorej bol v roku 2024.
V decembri celkový americký deficit vzrástol viac, ako sa očakávalo, a to o 32,6 % na 70,3 miliardy USD, keďže vývoz klesol a dovoz vzrástol. Export priemyselných tovarov sa v decembri zmenšil, ale ich import sa posilnil. Zároveň sa zvýšil dovoz investičných tovarov, napríklad telekomunikačných zariadení.
Globálne obchodné toky v minulom roku výrazne ovplyvnil šéf Bieleho domu, ktorý uplatnil nové clá na tovary prakticky všetkých obchodných partnerov. Snaží sa tak znížiť americké obchodné deficity. Jeho kroky viedli k rastu colných sadzieb na najvyššiu úroveň od 30. rokov 20. storočia.
(1 EUR = 1,1845 USD)