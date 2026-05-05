Schodok amerického zahraničného obchodu sa v marci prehĺbil
Autor TASR
Washington 5. mája (TASR) - Deficit zahraničného obchodu USA sa v marci prehĺbil na 60,3 miliardy USD (51,54 miliardy eur) z úrovne 57,8 miliardy USD, na ktorej bol v predošlom mesiaci. Ide o najvyšší mesačný obchodný schodok krajiny od začiatku tohto roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil americký úrad pre ekonomické analýzy BEA. Deficit bol mierne nižší, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že bude v objeme 60,9 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Americký import sa v marci medzimesačne zvýšil o 8,7 miliardy USD čiže o 2,3 % na 381 miliardy USD. Export sa oproti februáru posilnil menej výrazne, a to o 6,2 miliardy USD čiže o 2 % na 320,9 miliardy USD.
Zväčšil sa americký dovoz áut a automobilových dielcov, a to o 3,6 miliardy USD, import spotrebných tovarov o 2,4 miliardy USD, kapitálových tovarov o 2,1 miliardy USD a priemyselných dodávok o 2,1 miliardy USD.
Hodnotu exportu USA podporilo zdraženie ropy a ropných produktov a zemného plynu po odštartovaní vojny na Blízkom východe. Hodnota amerického vývozu ropy v marci vzrástla o 2,8 miliardy USD, hodnota vykurovacieho oleja o 1,6 miliardy USD a ostatných ropných produktov o 1,7 miliardy USD. Vývoz potravín z USA sa zvýšil o 1,1 miliardy USD, pričom export sóje stúpol o 900 miliónov USD.
(1 EUR = 1,17 USD)
