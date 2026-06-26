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Schodok zahraničného obchodu USA sa prehĺbil o viac ako štvrtinu
Ekonómovia oslovení v prieskume agentúry Reuters predpovedali nižší deficit, a to na úrovni 85 miliárd USD.
Autor TASR
Washington 26. júna (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Spojených štátov s tovarmi sa v máji prudko zvýšil, keďže podniky zvýšili dovoz, aby sa vyhli nedostatku a vyšším cenám v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. Deficit americkej obchodnej bilancie s tovarmi sa minulý mesiac zvýšil o 27,4 % na 105,8 miliardy USD (92,8 miliardy eur) z úrovne 83 miliárd USD, na ktorej bol v predošlom mesiaci. Schodok sa tak dostal najvyššie za 14 mesiacov. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.
Ekonómovia oslovení v prieskume agentúry Reuters predpovedali nižší deficit, a to na úrovni 85 miliárd USD. Dovoz tovarov do USA sa v máji zväčšil o 10,9 miliardy USD, čiže o 3,6 % a dosiahol hodnotu 313,4 miliardy USD napriek clám, ktoré zaviedol prezident USA. Stúpol import spotrebných tovarov (5,7 %) či potravín, krmív a nápojov (4,3 %).
Americký vývoz pritom klesol o 11,8 miliardy USD, čiže o 5,4 % na sumu 207,7 miliardy USD. Znížil sa export priemyselných tovarov (-7 %) aj spotrebných tovarov (-9,2 %).
Tento vývoj by mohol viesť k zníženiu odhadov ekonómov, pokiaľ ide hrubý domáci produkt v druhom štvrťroku. Zahraničný obchod zabrzdil rast amerického hospodárstva už dva štvrťroky v rade. Podľa terajšej prognózy analytikov by sa americká ekonomika mala v druhom kvartáli medziročne posilniť o 2,5 %.
(1 EUR = 1,1401 USD)
Ekonómovia oslovení v prieskume agentúry Reuters predpovedali nižší deficit, a to na úrovni 85 miliárd USD. Dovoz tovarov do USA sa v máji zväčšil o 10,9 miliardy USD, čiže o 3,6 % a dosiahol hodnotu 313,4 miliardy USD napriek clám, ktoré zaviedol prezident USA. Stúpol import spotrebných tovarov (5,7 %) či potravín, krmív a nápojov (4,3 %).
Americký vývoz pritom klesol o 11,8 miliardy USD, čiže o 5,4 % na sumu 207,7 miliardy USD. Znížil sa export priemyselných tovarov (-7 %) aj spotrebných tovarov (-9,2 %).
Tento vývoj by mohol viesť k zníženiu odhadov ekonómov, pokiaľ ide hrubý domáci produkt v druhom štvrťroku. Zahraničný obchod zabrzdil rast amerického hospodárstva už dva štvrťroky v rade. Podľa terajšej prognózy analytikov by sa americká ekonomika mala v druhom kvartáli medziročne posilniť o 2,5 %.
(1 EUR = 1,1401 USD)