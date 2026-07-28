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Schodok amerického zahraničného obchodu s tovarmi v júni klesol
Obchodný deficit USA za január až jún sa medziročne znížil na sumu 535,5 miliardy USD z úrovne 716,6 miliardy USD, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Washington 28. júla (TASR) - Deficit zahraničného obchodu USA s tovarmi sa v júni znížil na 101,5 miliardy USD (89,12 miliardy eur) zo 14-mesačného maxima 105,9 miliardy USD, na ktoré sa dostal v máji. Americký export síce klesol o 1,8 % na 204,7 miliardy USD, ale hodnota importu sa oslabila ešte výraznejšie, a to o 2,6 % na 306,2 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V júni sa zmenšil americký vývoz potravín, krmív a nápojov o 3,1 % a oslabil sa aj export investičných tovarov, a to o 1,1 %. Dovoz do USA sa však oslabil vo všetkých hlavných kategóriách. Import spotrebných tovarov klesol o 3,8 %, dovoz investičných tovarov sa zmenšil o 2 %, import vozidiel o 2,5 % a potravín, krmív a nápojov o 2,5 %.
Obchodný deficit USA za január až jún sa medziročne znížil na sumu 535,5 miliardy USD z úrovne 716,6 miliardy USD, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka.
(1 EUR = 1,1389 USD)
V júni sa zmenšil americký vývoz potravín, krmív a nápojov o 3,1 % a oslabil sa aj export investičných tovarov, a to o 1,1 %. Dovoz do USA sa však oslabil vo všetkých hlavných kategóriách. Import spotrebných tovarov klesol o 3,8 %, dovoz investičných tovarov sa zmenšil o 2 %, import vozidiel o 2,5 % a potravín, krmív a nápojov o 2,5 %.
Obchodný deficit USA za január až jún sa medziročne znížil na sumu 535,5 miliardy USD z úrovne 716,6 miliardy USD, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka.
(1 EUR = 1,1389 USD)