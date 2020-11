Schodok bežného účtu platobnej bilancie Francúzska klesol

Paríž 6. novembra (TASR) – Francúzsko zaznamenalo deficit bežného účtu platobnej bilancie aj v 3. štvrťroku, schodok sa však medzikvartálne znížil o takmer 3 miliardy eur. Uviedla to v piatok francúzska centrálna banka.



Schodok bežného účtu platobnej bilancie dosiahol v období od júla do konca septembra 16 miliárd eur. V 2. kvartáli predstavoval 18,9 miliardy eur.



K nižšiemu deficitu prispel najmä výrazný pokles schodku v obchode s tovarom. Zatiaľ čo v 2. kvartáli dosiahol 22,8 miliardy eur, v 3. štvrťroku predstavoval 18,9 miliardy eur.



Čo sa týka bilancie služieb, zaznamenalo Francúzsko opätovne prebytok, aj keď mierne nižší než v predchádzajúcom štvrťroku. V 3. kvartáli dosiahol prebytok v bilancii služieb 2,1 miliardy eur, v 2. kvartáli to bolo 2,2 miliardy eur.