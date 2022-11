Schodok bežného účtu platobnej bilancie EÚ klesol na 6-mesačné minimum

Frankfurt nad Mohanom 22. novembra (TASR) - Deficit bežného účtu platobnej bilancie eurozóny klesol v septembri na najnižšiu úroveň za šesť mesiacov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Schodok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny dosiahol v septembri po úprave o sezónne vplyvy 8,06 miliardy eur. Na porovnanie, v auguste predstavoval rekordných 26,94 miliardy eur. Septembrový schodok je zároveň najnižší od marca tohto roka.



K výraznému zníženiu deficitu prispel najmä pokles schodku v obchode s tovarom na polovicu a rast prebytku na účte primárnych príjmov. Prebytková bola aj bilancia služieb, aj keď prebytok v tejto oblasti sa mierne znížil.



Deficit v obchode s tovarom dosiahol v septembri 11 miliárd eur, zatiaľ čo v auguste predstavoval 22 miliárd eur. Čo sa týka bilancie služieb, prebytok klesol zo 7 miliárd v auguste na 6 miliárd eur.



Zároveň výrazne vzrástol prebytok na účte primárnych príjmov. Zatiaľ čo v auguste dosiahol 3 miliardy eur, v septembri to bolo 9 miliárd eur. Priaznivo sa pod vývoj bežného účtu platobnej bilancie podpísal aj účet sekundárnych príjmov, ktorý síce zotrval v deficite, ten však klesol z 15 miliárd v auguste na septembrových 12 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca septembra zaznamenal bežný účet platobnej bilancie eurozóny deficit 50 miliárd eur. To predstavuje 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka vykázala eurozóna prebytok bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 336 miliárd eur alebo 2,8 % HDP.