Schodok bežného účtu Poľska vzrástol na trojnásobok úrovne spred roka
Nepriaznivo sa vyvíjala aj situácia v oblasti služieb. Tie síce opäť zaznamenali prebytok, ten bol však nižší než pred rokom. Vtedy dosiahol 3,461 miliardy eur, teraz 3,281 miliardy eur.
Varšava 13. septembra (TASR) - Bežný účet platobnej bilancie Poľska zaznamenal v závere júla schodok vyše 1,33 miliardy eur. To je takmer trojnásobok deficitu z konca júla minulého roka. Poukázali na to najnovšie údaje poľskej centrálnej banky, ktoré zverejnili agentúra PAP a portál tradingeconomics. Výsledok je horší aj oproti odhadom analytikov, ktorí počítali so schodkom zhruba dvakrát nižším, než vykázali údaje Národnej banky Poľska (NBP).
Deficit bežného účtu platobnej bilancie Poľska dosiahol v júli 1,335 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to po revízii bolo 491 miliónov eur. Analytici síce očakávali zvýšenie schodku, avšak iba mierne, pričom počítali s deficitom na úrovni 590 miliónov eur.
Podpísal sa pod to vývoj v oblasti obchodu s tovarom, v bilancii služieb, ako aj na účte primárnych príjmov. Vo všetkých prípadoch sa situácia zhoršila.
Schodok v obchode s tovarom vzrástol na 1,265 miliardy eur z 1,167 miliardy eur pred rokom. Export tovarov sa síce zvýšil, ale miernejšie než dovoz. Vývoz medziročne vzrástol o 2,7 %, zatiaľ čo dovoz o 2,96 %.
Ešte výraznejšie vzrástol schodok na účte primárnych príjmov. Zatiaľ čo pred rokom dosiahol 2,620 miliardy eur, teraz to bolo 3,247 miliardy eur.
Pozitívny vývoj zaznamenal iba účet sekundárnych príjmov. Pokračoval v deficite, ten však v medziročnom porovnaní výrazne klesol. V júli 2024 dosiahol 165 miliónov eur, v tohtoročnom júli 104 miliónov eur.
