< sekcia Ekonomika
Schodok bežného účtu Talianska sa v novembri výrazne zmiernil
Prebytok v obchode s tovarom vzrástol na 4,7 miliardy eur z 3,4 miliardy eur v novembri 2024.
Autor TASR
Rím 20. januára (TASR) - Deficit bežného účtu platobnej bilancie Talianska zaznamenal v novembri pokles o takmer polovicu. Na jednej strane sa zvýšil prebytok v obchode s tovarom a na druhej klesol deficit v bilancii služieb. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil údaje talianskej centrálnej banky.
Schodok bežného účtu platobnej bilancie Talianska dosiahol v novembri necelých 1,3 miliardy eur. V rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka predstavoval 2,2 miliardy eur.
Prebytok v obchode s tovarom vzrástol na 4,7 miliardy eur z 3,4 miliardy eur v novembri 2024. Zároveň mierne klesol deficit v bilancii služieb, a to z 2,21 miliardy na 2,18 miliardy eur.
Horšie sa vyvíjala situácia na účtoch primárnych aj sekundárnych príjmov. V prvom prípade sa deficit zvýšil z 2,7 miliardy na 3 miliardy eur a v druhom vzrástol zo 626 miliónov na 807 miliónov eur.
Schodok bežného účtu platobnej bilancie Talianska dosiahol v novembri necelých 1,3 miliardy eur. V rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka predstavoval 2,2 miliardy eur.
Prebytok v obchode s tovarom vzrástol na 4,7 miliardy eur z 3,4 miliardy eur v novembri 2024. Zároveň mierne klesol deficit v bilancii služieb, a to z 2,21 miliardy na 2,18 miliardy eur.
Horšie sa vyvíjala situácia na účtoch primárnych aj sekundárnych príjmov. V prvom prípade sa deficit zvýšil z 2,7 miliardy na 3 miliardy eur a v druhom vzrástol zo 626 miliónov na 807 miliónov eur.