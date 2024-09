Schodok bežného účtu USA dosiahol viac než dvojročné maximum

Washington 19. septembra (TASR) - Schodok bežného účtu platobnej bilancie USA sa v 2. štvrťroku prudko zvýšil, pričom dosiahol najvyššiu úroveň za viac než dva roky. Vývoj bežného účtu negatívne ovplyvnil najmä vývoj v obchode s tovarom, kde dovoz prudko vzrástol, zatiaľ čo vývoz zaznamenal pokles. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Tá zverejnila najnovšie údaje Úradu ekonomických analýz, ktorý je súčasťou amerického ministerstva obchodu.



Úrad uviedol, že deficit bežného účtu platobnej bilancie Spojených štátov vzrástol v 2. štvrťroku o 25,8 miliardy USD (10,7 %) na 266,8 miliardy USD (239,15 miliardy eur). Zároveň to predstavuje najvyšší schodok bežného účtu od 1. štvrťroka 2022 a prekonanie očakávaní. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom deficitu na 260 miliárd USD.



Najnovší schodok bežného účtu predstavuje 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Z tohto pohľadu je to najvyšší deficit od 2. štvrťroka 2022. Na porovnanie, v 1. kvartáli dosiahol schodok bežného účtu platobnej bilancie USA 3,4 % HDP. Maximum zaznamenal deficit vo 4. štvrťroku 2005, a to na úrovni 6,3 % HDP.



Pod výrazné zvýšenie schodku v 2. štvrťroku tohto roka sa podpísal najmä vývoj v obchode s tovarom. Vývoz klesol približne o 100 miliónov USD na 516,7 miliardy USD, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 20,1 miliardy na 813,9 miliardy USD. To je najvýraznejšia hodnota dovozu od 2. štvrťroka 2022. Celkový schodok v obchode s tovarom tak dosiahol 297,2 miliardy USD, najviac za posledné dva roky.



(1 EUR = 1,1156 USD)