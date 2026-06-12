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Schodok britského zahraničného obchodu sa v apríli medzimesačne znížil
Export tovarov z Británie sa v apríli zvýšil o 2,4 % na 33,11 miliardy GBP.
Autor TASR
Londýn 12. júna (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Veľkej Británie v apríli klesol na 8,44 miliardy libier (9,77 miliardy eur) z úrovne 9,66 miliardy GBP, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Celkový vývoz z krajiny totiž medzimesačne vzrástol o 1,1 % na trojmesačné maximum 79,97 miliardy GBP, ale celkový dovoz sa oslabil o 0,4 % na 88,41 miliardy GBP. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Export tovarov z Británie sa v apríli zvýšil o 2,4 % na 33,11 miliardy GBP. Išlo o výsledok väčšieho vývozu do členských štátov Európskej únie aj na trhy mimo EÚ. Export Spojeného kráľovstva do EÚ aj mimo Únie stúpol zhodne o 2,6 %. Vývoz do EÚ sa zvýšil vďaka rastu dodávok strojov a dopravných prostriedkov do Nemecka o 0,4 miliardy GBP. Dovoz tovarov do Británie celkovo klesol o 0,7 % na 59,16 miliardy GBP.
Hodnota exportu služieb zo Spojeného kráľovstva sa v apríli oproti predošlému mesiacu tiež posilnila, a to o 0,2 % na sumu 46,86 miliardy GBP.
(1 EUR = 0,8633 GBP)
Export tovarov z Británie sa v apríli zvýšil o 2,4 % na 33,11 miliardy GBP. Išlo o výsledok väčšieho vývozu do členských štátov Európskej únie aj na trhy mimo EÚ. Export Spojeného kráľovstva do EÚ aj mimo Únie stúpol zhodne o 2,6 %. Vývoz do EÚ sa zvýšil vďaka rastu dodávok strojov a dopravných prostriedkov do Nemecka o 0,4 miliardy GBP. Dovoz tovarov do Británie celkovo klesol o 0,7 % na 59,16 miliardy GBP.
Hodnota exportu služieb zo Spojeného kráľovstva sa v apríli oproti predošlému mesiacu tiež posilnila, a to o 0,2 % na sumu 46,86 miliardy GBP.
(1 EUR = 0,8633 GBP)