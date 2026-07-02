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Schodok francúzskeho rozpočtu za január až máj medziročne klesol
Francúzske rozpočtové príjmy za prvých päť mesiacov tohto roka medziročne stúpli o 6 % na 149,5 miliardy eur, ale výdavky vzrástli menej výrazne, a to o 3,5 % na 222,1 miliardy eur.
Autor TASR
Paríž 2. júla (TASR) - Deficit francúzskeho štátneho rozpočtu za január až máj tohto roka sa znížil na 93,3 miliardy eur z úrovne 94 miliárd eur, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka. Rast rozpočtových príjmov bol totiž silnejší ako zvýšenie verejných výdavkov. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil francúzsky rezort hospodárstva a financií. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Francúzske rozpočtové príjmy za prvých päť mesiacov tohto roka medziročne stúpli o 6 % na 149,5 miliardy eur, ale výdavky vzrástli menej výrazne, a to o 3,5 % na 222,1 miliardy eur. Rastu príjmov rozpočtu krajiny pomohol vyšší výber daní z príjmov právnických osôb, vyšší výber dane z pridanej hodnoty a daní z príjmov fyzických osôb. Verejné financie krajiny podporili aj nedaňové príjmy.
Výdavky francúzskeho rozpočtu v období od začiatku roka do záveru mája v porovnaní s rovnakými piatimi mesiacmi minulého roka sa zväčšili v dôsledku vyšších nákladov na obsluhu verejného dlhu, ale aj pre rast výdavkov na obranu a platieb za verejné energetické služby.
Francúzske rozpočtové príjmy za prvých päť mesiacov tohto roka medziročne stúpli o 6 % na 149,5 miliardy eur, ale výdavky vzrástli menej výrazne, a to o 3,5 % na 222,1 miliardy eur. Rastu príjmov rozpočtu krajiny pomohol vyšší výber daní z príjmov právnických osôb, vyšší výber dane z pridanej hodnoty a daní z príjmov fyzických osôb. Verejné financie krajiny podporili aj nedaňové príjmy.
Výdavky francúzskeho rozpočtu v období od začiatku roka do záveru mája v porovnaní s rovnakými piatimi mesiacmi minulého roka sa zväčšili v dôsledku vyšších nákladov na obsluhu verejného dlhu, ale aj pre rast výdavkov na obranu a platieb za verejné energetické služby.