Schodok francúzskeho zahraničného obchodu sa vo februári prehĺbil
Autor TASR
Paríž 8. apríla (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Francúzska sa vo februári prehĺbil na 5,8 miliardy eur z januárovej úrovne 2 miliardy eur. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnilo francúzske ministerstvo hospodárstva a financií. Očakávalo sa pritom, že schodok sa zväčší menej výrazne, a to len na sumu 2,4 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Februárový francúzsky export medzimesačne klesol o 0,9 % na 51 miliárd eur. Znížil sa vývoz poľnohospodárskych produktov (-2,8 %), strojárskych a elektrických zariadení (-0,5 %) a uhľovodíkov (-25,7 %). Stúpol export rafinovanej ropy (15,8 %) a vývoz v kategórii iných priemyselných výrobkov (1,7 %). Zmenšil sa francúzsky export do Ázie (-8,1 %) a na trhy členov Európskej únie (-0,6 %), ale vzrástol vývoz do Afriky (5,6 %), do Severnej a Južnej Ameriky (6,4 %) a na Blízky východ (2,2 %).
Francúzsky import stúpol výraznejšie ako export, a to o 5 % na 58,5 miliardy eur. Posilnil sa dovoz strojárskych a elektrických zariadení (5,7 %), dopravných prostriedkov (7,6 %) a uhľovodíkov (23,1 %). Klesol však import rafinovanej ropy (-5,4 %). Zväčšil sa dovoz z Afriky (10 %), zo Severnej a Južnej Ameriky (7,7 %), z Ázie (5 %), z Blízkeho východu (1,2 %) aj z členských štátov Európskej únie (3,3 %).
