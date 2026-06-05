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Schodok francúzskeho zahraničného obchodu sa medzimesačne zmenšil
V rámci francúzskeho dovozu stúpol import prírodných uhľovodíkov (5,4 %), ale znížil sa dovoz dopravných prostriedkov (-2,8 %) a rafinovaných ropných produktov (-3,3 %).
Autor TASR
Paríž 5. júna (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Francúzska sa v apríli znížil na 5,6 miliardy eur z úrovne 6,4 miliardy eur, na ktorej bol v marci. Trh pritom očakával, že schodok sa prehĺbi na 6,5 miliardy eur. Export krajiny však medzimesačne stúpol o 3,1 % na 54,6 miliardy eur a hodnota importu vzrástla iba o 1,5 % na 60,2 miliardy eur. Uviedlo to v piatok francúzske ministerstvo hospodárstva a financií. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Posilnil sa vývoz dopravných prostriedkov (5,9 %) a elektrických, elektronických a počítačových zariadení (5,8 %). Klesol však export prírodných uhľovodíkov (-8,7 %) a agropotravinárskych tovarov (-1,1 %). Zvýšil sa vývoz na trhy členských štátov Európskej únie (1,1 %), export do Ázie (2,7 %), Severnej a Južnej Ameriky (0,6 %), Afriky (0,4 %) aj na Blízky východ (8,7 %).
V rámci francúzskeho dovozu stúpol import prírodných uhľovodíkov (5,4 %), ale znížil sa dovoz dopravných prostriedkov (-2,8 %) a rafinovaných ropných produktov (-3,3 %). Zvýšil sa import z Afriky (20,4 %), Ázie (6,1 %) a Severnej a Južnej Ameriky (2,4 %), ale prudko klesol dovoz z Blízkeho východu (-60,7 %) a mierne sa oslabil aj import z krajín Európskej únie (-0,2 %)
Posilnil sa vývoz dopravných prostriedkov (5,9 %) a elektrických, elektronických a počítačových zariadení (5,8 %). Klesol však export prírodných uhľovodíkov (-8,7 %) a agropotravinárskych tovarov (-1,1 %). Zvýšil sa vývoz na trhy členských štátov Európskej únie (1,1 %), export do Ázie (2,7 %), Severnej a Južnej Ameriky (0,6 %), Afriky (0,4 %) aj na Blízky východ (8,7 %).
V rámci francúzskeho dovozu stúpol import prírodných uhľovodíkov (5,4 %), ale znížil sa dovoz dopravných prostriedkov (-2,8 %) a rafinovaných ropných produktov (-3,3 %). Zvýšil sa import z Afriky (20,4 %), Ázie (6,1 %) a Severnej a Južnej Ameriky (2,4 %), ale prudko klesol dovoz z Blízkeho východu (-60,7 %) a mierne sa oslabil aj import z krajín Európskej únie (-0,2 %)