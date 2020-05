Schodok Írska v tomto roku môže prekonať najhoršiu prognózu 10 % HDP

Dublin 21. mája (TASR) - Írsko možno tento rok zaznamená vyšší rozpočtový schodok, než predpokladá najhorší z možných scenárov, a to aj v prípade, že sa mu podarí otvoriť ekonomiku v plnej miere. Povedal to írsky minister financií Paschal Donohoe. Najhorší scenár počíta so schodkom na úrovni 10 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Donohoe v rozhovore pre agentúru Reuters vo štvrtok povedal, že v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu prisľúbila vláda doteraz na podporu firiem, zamestnancov a zdravotníctva viac než 13 miliárd eur. Minuloročný rozpočtový prebytok sa tak v tomto roku zmení na deficit, pričom najoptimistickejší scenár počíta so schodkom na úrovni 7,4 % HDP.



Donohoe však v stredu (20. 5.) na pôde írskeho parlamentu uviedol, že vláda sa postupne blíži k hornej hranici ministerstvom odhadovaného rozpočtového schodku. Tá je stanovená na úrovni 30 miliárd eur, čo predstavuje 10 % HDP.



"Ak budeme v našich plánoch úspešní, máme šancu, že sa nad hranicu 30 miliárd eur nedostaneme. To riziko tu však stále je," povedal Donohoe v telefonickom rozhovore pre Reuters. Dodal, že sa obáva najmä vplyvu nového koronavírusu na trhy, na ktoré Írsko dodáva svoje tovary a služby.



V prípade, že tohtoročný rozpočtový schodok prekročí hornú hranicu 10 % HDP, stále nedosiahne rekord spred 10 rokov. V roku 2010, keď Írsko zápasilo s hospodárskou krízou, dosiahol rozpočtový schodok závratných 32 % HDP. Dôvodom bol najmä obrovský balík na záchranu bankového sektora v hodnote 30 miliárd eur.



Pre Írsko a jeho financie je dôležitá aj diskusia na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o medzinárodnej digitálnej dani. Donohoe uviedol, že dúfa v dosiahnutie dohody v OECD do konca roka. Ak totiž k dohode nedôjde, Európska únia podľa neho veľmi rýchlo zavedie vlastnú digitálnu daň. A samostatná daň v rámci EÚ pre veľké internetové spoločnosti je pre Írsko s jeho modelom nízkej firemnej dane väčším rizikom. Práve vďaka nízkej korporátnej dani dokázalo Írsko prilákať v minulých rokoch viacero nadnárodných koncernov.