< sekcia Ekonomika
Schodok kanadského zahraničného obchodu sa v decembri znížil
Kanadský export na americký trh sa zvýšil o 1,1 % a vývoz na ostatné trhy sa posilnil o 5,8 %. Obchodný prebytok Kanady voči USA sa zmenšil na 5,7 miliardy CAD.
Autor TASR
Ottawa 19. februára (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Kanady sa v decembri znížil na 1,31 miliardy kanadských dolárov (813,31 milióna eur) z novembrovej úrovne 2,58 miliardy CAD. Tento výsledok je lepší v porovnaní s očakávaniami, že schodok klesne len mierne, a to na 2,1 miliardy CAD. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Decembrový import krajiny sa posilnil o 0,6 % na 66,9 miliardy CAD. Kanadský export však oproti novembru vzrástol o 2,6 % na 65,63 miliardy CAD. Vývoz kovov a nekovových minerálov sa zvýšil o 18 %. Export lietadiel a iných dopravných prostriedkov a náhradných dielcov sa posilnil o 20,5 %. Klesol však vývoz energetických produktov, a to o 1 %.
Kanadský export na americký trh sa zvýšil o 1,1 % a vývoz na ostatné trhy sa posilnil o 5,8 %. Obchodný prebytok Kanady voči USA sa zmenšil na 5,7 miliardy CAD. Deficit voči ostatným krajinám sa znížil na 7 miliárd CAD.
(1 EUR = 1,6107 CAD)
Decembrový import krajiny sa posilnil o 0,6 % na 66,9 miliardy CAD. Kanadský export však oproti novembru vzrástol o 2,6 % na 65,63 miliardy CAD. Vývoz kovov a nekovových minerálov sa zvýšil o 18 %. Export lietadiel a iných dopravných prostriedkov a náhradných dielcov sa posilnil o 20,5 %. Klesol však vývoz energetických produktov, a to o 1 %.
Kanadský export na americký trh sa zvýšil o 1,1 % a vývoz na ostatné trhy sa posilnil o 5,8 %. Obchodný prebytok Kanady voči USA sa zmenšil na 5,7 miliardy CAD. Deficit voči ostatným krajinám sa znížil na 7 miliárd CAD.
(1 EUR = 1,6107 CAD)