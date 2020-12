Atény 21. decembra (TASR) - Schodok platobnej bilancie Grécka sa v októbri prehĺbil. Hlavným dôvodom bol prudký pokles prebytku v oblasti obchodu so službami. Deficit bežného účtu platobnej bilancie v októbri stúpol na 767,4 milióna eur zo 677,7 milióna eur v rovnakom mesiaci vlani, uviedla grécka centrálna banka.



Zníženie prebytku obchodu so službami sčasti vykompenzovalo zlepšenie bilancie obchodu s tovarmi a účtov primárnych a sekundárnych príjmov.



Prebytok obchodu so službami padol na 851,5 milióna eur z 1,64 miliardy eur. Deficit obchodu s tovarmi sa znížil na 1,44 miliardy eur z 2,05 miliardy eur.



Schodok účtu primárnych príjmov klesol na 41,5 milióna eur zo 107,8 milióna eur a schodok účtu sekundárnych príjmov na 139,2 milióna eur zo 155,5 milióna eur.



Kapitálový účet skončil v októbri s prebytkom 507 miliónov eur oproti deficitu 8 miliónov eur pred rokom.



Deficit bežného účtu platobnej bilancie za prvých 10 mesiacov 2020 dosiahol 9,4 miliardy eur po 8,6 miliardy eur v rovnakom období vlani.