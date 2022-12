Schodok platobnej bilancie USA v 3. kvartáli klesol o 9,1 %

Washington 21. decembra (TASR) - Schodok platobnej bilancie Spojených štátov sa v 3. kvartáli znížil. Export sa totiž výrazne zvýšil a dostal sa na rekordné maximum.



Deficit bežného účtu platobnej bilancie za tri mesiace od júla do septembra klesol o 9,1 % na 217,1 miliardy USD (204,12 miliardy eur), uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bol najnižší schodok platobnej bilancie od 2. štvrťroka 2021.



Deficit v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) predstavoval 3,4 % po 3,8 % v 2. kvartáli a bol najnižší za 2 roky. Na maximum 6,3 % HDP sa dostal vo 4. kvartáli 2005.



Spojené štáty sú aktuálne čistým vývozcom ropy a palív. Aj keď schodok platobnej bilancie zostáva vysoký, nemá to negatívny vplyv na americký dolár, ktorý ťaží zo svojho statusu hlavnej svetovej rezervnej meny.



Export tovarov stúpol o 7,2 miliardy USD na rekordných 547 miliárd USD a import klesol o 32,5 miliardy USD na 818,2 miliardy USD. Pokles deficitu obchodnej bilancie bol motorom rastu ekonomiky USA v 3. kvartáli, keďže k medziročnému tempu expanzie HDP 2,9 % pridal takmer 3 percentuálne body.



(1 EUR = 1,0636 USD)