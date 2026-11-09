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Schodok rakúskeho zahraničného obchodu sa v auguste prudko prehĺbil
Zvýšil sa predovšetkým dovoz strojov a vozidiel (o 11,3 %), chemických výrobkov (o 24,1 %), palív a energií (o 28 %) a priemyselných tovarov (o 13 %).
Autor TASR
Viedeň 9. novembra (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Rakúska sa v auguste výrazne prehĺbil, a to na 1,28 miliardy eur z úrovne 870 miliónov eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Dostal sa tak na najvyššiu úroveň od decembra 2025. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rakúsky dovoz medziročne vzrástol o 11,2 % na zhruba 15,57 miliardy eur. Vývoz z krajiny sa zvýšil menej výrazne, a to o 9,2 % na približne 14,29 miliardy eur. V rámci dovozu stúpol import z členských krajín Európskej únie o 4,8 % a zo štátov mimo EÚ o 22,8 %. V rámci vývozu sa posilnil export do EÚ o 7,6 % a na trhy mimo Únie o 12,7 %.
Zvýšil sa predovšetkým dovoz strojov a vozidiel (o 11,3 %), chemických výrobkov (o 24,1 %), palív a energií (o 28 %) a priemyselných tovarov (o 13 %). V rámci exportu vzrástol najmä vývoz strojov a vozidiel (o 8,1 %) a chemických výrobkov (o 15,1 %).
Za obdobie od januára do augusta Rakúsko vykázalo obchodný deficit na úrovni 5,28 miliardy eur. Dovoz totiž stúpol o 6,4 %, čiže výraznejšie ako export, ktorý sa zväčšil o 6,1 %.
Rakúsky dovoz medziročne vzrástol o 11,2 % na zhruba 15,57 miliardy eur. Vývoz z krajiny sa zvýšil menej výrazne, a to o 9,2 % na približne 14,29 miliardy eur. V rámci dovozu stúpol import z členských krajín Európskej únie o 4,8 % a zo štátov mimo EÚ o 22,8 %. V rámci vývozu sa posilnil export do EÚ o 7,6 % a na trhy mimo Únie o 12,7 %.
Zvýšil sa predovšetkým dovoz strojov a vozidiel (o 11,3 %), chemických výrobkov (o 24,1 %), palív a energií (o 28 %) a priemyselných tovarov (o 13 %). V rámci exportu vzrástol najmä vývoz strojov a vozidiel (o 8,1 %) a chemických výrobkov (o 15,1 %).
Za obdobie od januára do augusta Rakúsko vykázalo obchodný deficit na úrovni 5,28 miliardy eur. Dovoz totiž stúpol o 6,4 %, čiže výraznejšie ako export, ktorý sa zväčšil o 6,1 %.