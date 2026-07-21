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Schodok španielskeho zahraničného obchodu sa v máji medziročne zvýšil
Španielsky import celkovo vzrástol o 14,4 % na 42,939 miliardy eur.
Autor TASR
Madrid 21. júla (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Španielska sa v máji prehĺbil. V medziročnom porovnaní stúpol o 5,702 miliardy eur na úroveň 8,245 miliardy eur. Zvýšenie schodku spôsobil predovšetkým prudký rast hodnoty dovozu energií. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnilo španielske ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Španielsky import celkovo vzrástol o 14,4 % na 42,939 miliardy eur. Zároveň export mierne klesol, a to o 0,9 % na 34,694 miliardy eur. Hodnota importu ropy sa takmer zdvojnásobila, pretože uzavretie Hormuzského prielivu narušilo jej globálnu prepravu.
Za január až máj Španielsko vykázalo obchodný deficit v sume 25,094 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška to bol rast o 16,6 %. Vývoz z krajiny od začiatku roka do záveru mája stúpol o 1,3 %, ale dovoz sa posilnil výraznejšie, a to o 3,1 %. Hlavným dôvodom boli vyššie náklady na energie.
Napriek celkovému deficitu dosiahlo Španielsko vysoké prebytky v zahraničnom obchode s potravinami, nápojmi a tabakom. Zároveň si udržalo trend rastu obchodného prebytku voči ostatným krajinám Európskej únie a voči Veľkej Británii. Kľúčovými exportnými trhmi Madridu zostali Francúzsko, Portugalsko a Británia.
Španielsky import celkovo vzrástol o 14,4 % na 42,939 miliardy eur. Zároveň export mierne klesol, a to o 0,9 % na 34,694 miliardy eur. Hodnota importu ropy sa takmer zdvojnásobila, pretože uzavretie Hormuzského prielivu narušilo jej globálnu prepravu.
Za január až máj Španielsko vykázalo obchodný deficit v sume 25,094 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška to bol rast o 16,6 %. Vývoz z krajiny od začiatku roka do záveru mája stúpol o 1,3 %, ale dovoz sa posilnil výraznejšie, a to o 3,1 %. Hlavným dôvodom boli vyššie náklady na energie.
Napriek celkovému deficitu dosiahlo Španielsko vysoké prebytky v zahraničnom obchode s potravinami, nápojmi a tabakom. Zároveň si udržalo trend rastu obchodného prebytku voči ostatným krajinám Európskej únie a voči Veľkej Británii. Kľúčovými exportnými trhmi Madridu zostali Francúzsko, Portugalsko a Británia.