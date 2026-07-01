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Schodok štátneho rozpočtu sa v júni medziročne znížil o 148,2 miliónov
Daňové príjmy medziročne vzrástli o 639,2 milióna eur (+6,2 %), pričom pozitívny medziročný vývoj bol zaznamenaný takmer u všetkých daní.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2026 hotovostný schodok vo výške 2,969 miliardy eur, čo je medziročné zlepšenie hospodárenia o 148,2 milióna eur a zároveň pokles deficitu o 4,8 %. Vlani bol koncom júna deficit 3,117 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 798,3 milióna eur (+6,9 %) a výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 650,1 milióna eur (+4,4 %), informovalo Ministerstvo financií (MF) SR na svojej internetovej stránke.
Daňové príjmy medziročne vzrástli o 639,2 milióna eur (+6,2 %), pričom pozitívny medziročný vývoj bol zaznamenaný takmer u všetkých daní. Pri dani z príjmov právnických osôb bol vo výške 281,1 milióna eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 156,8 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 78,3 milióna eur a pri dani z poistenia vo výške 11,9 milióna eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z finančných transakcií, kde došlo k medziročnému nárastu o 205,4 milióna eur.
Pri dani z príjmov fyzických osôb zaznamenalo MF medziročný nárast o 67,1 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne nižší o 109,3 milióna eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal medziročný pokles o 27,7 milióna eur.
Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani vyberanej zrážkou vo výške 22,4 milióna eur a pri dani z motorových vozidiel vo výške 1,1 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií došlo k medziročnému poklesu o 0,9 milióna eur. Príjmy z rozpočtu EÚ medziročne vzrástli o 96,9 mil. eur (+14,0 %). Takisto sa zvýšili príjmy z dividend, a to o 14 miliónov eur (+174,3 %). Plnenie týchto príjmov je podľa MF možné očakávať najmä v druhej polovici roka.
Ostatné príjmy štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 48,2 milióna eur (+8,2 %). Medziročný nárast predstavoval pri odvodoch z hazardných hier a iných podobných hier 33,8 milióna eur, pri administratívnych poplatkoch 7,9 milióna eur, pri príjmoch z prenájmu 7,1 milióna eur, pri iných nedaňových príjmoch 6,8 milióna eur a pri kapitálových príjmoch 100.000 eur. Naopak negatívny vývoj nastal pri príjmoch z úrokov vo výške 7,7 milióna eur. Pri tuzemských grantoch a transferoch predstavoval medziročný nárast 200.000 eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu medziročne vzrástli o 390 miliónov eur (+37,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ vzrástli o 68 miliónov eur (+8,1 %), pričom medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 58,6 mil. eur (-23,5 %).
V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 380,6 milióna eur (+64,0 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z plánu obnovy o 110,9 milióna eur (+232,9 %).
Odvod do rozpočtu EÚ zaznamenal medziročný nárast o 143,2 milióna eur (+30,5 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 348,1 milióna eur (-38,7 %) a čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 35,9 mil. eur (-0,3 %).
Daňové príjmy medziročne vzrástli o 639,2 milióna eur (+6,2 %), pričom pozitívny medziročný vývoj bol zaznamenaný takmer u všetkých daní. Pri dani z príjmov právnických osôb bol vo výške 281,1 milióna eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 156,8 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 78,3 milióna eur a pri dani z poistenia vo výške 11,9 milióna eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z finančných transakcií, kde došlo k medziročnému nárastu o 205,4 milióna eur.
Pri dani z príjmov fyzických osôb zaznamenalo MF medziročný nárast o 67,1 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne nižší o 109,3 milióna eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal medziročný pokles o 27,7 milióna eur.
Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani vyberanej zrážkou vo výške 22,4 milióna eur a pri dani z motorových vozidiel vo výške 1,1 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií došlo k medziročnému poklesu o 0,9 milióna eur. Príjmy z rozpočtu EÚ medziročne vzrástli o 96,9 mil. eur (+14,0 %). Takisto sa zvýšili príjmy z dividend, a to o 14 miliónov eur (+174,3 %). Plnenie týchto príjmov je podľa MF možné očakávať najmä v druhej polovici roka.
Ostatné príjmy štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 48,2 milióna eur (+8,2 %). Medziročný nárast predstavoval pri odvodoch z hazardných hier a iných podobných hier 33,8 milióna eur, pri administratívnych poplatkoch 7,9 milióna eur, pri príjmoch z prenájmu 7,1 milióna eur, pri iných nedaňových príjmoch 6,8 milióna eur a pri kapitálových príjmoch 100.000 eur. Naopak negatívny vývoj nastal pri príjmoch z úrokov vo výške 7,7 milióna eur. Pri tuzemských grantoch a transferoch predstavoval medziročný nárast 200.000 eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu medziročne vzrástli o 390 miliónov eur (+37,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ vzrástli o 68 miliónov eur (+8,1 %), pričom medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 58,6 mil. eur (-23,5 %).
V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 380,6 milióna eur (+64,0 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z plánu obnovy o 110,9 milióna eur (+232,9 %).
Odvod do rozpočtu EÚ zaznamenal medziročný nárast o 143,2 milióna eur (+30,5 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 348,1 milióna eur (-38,7 %) a čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 35,9 mil. eur (-0,3 %).