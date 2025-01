Schodok štátneho rozpočtu v decembri vzrástol na 6,366 miliardy eur

Bratislava 3. decembra (TASR) - Schodok štátneho rozpočtu sa v decembri zvýšil na 6,366 miliardy eur z novembrových 5,138 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli koncom decembra 24,457 miliardy eur a výdavky boli zrealizované v celkovej výške 30,823 miliardy eur. Medziročne sa ale deficit znížil o 1,309 miliardy eur, informovalo v piatok Ministerstvo financií na svojej internetovej stránke.



"Hoci príjmy rozpočtu z daní boli nižšie ako plánované, deficit rozpočtu na hotovostnej báze bol celkovo nižší o 1,249 miliardy eur oproti návrhu rozpočtu na rok 2024," priblížil rezort financií.



Na daniach štát vybral 18,352 miliardy eur. Z toho najvýznamnejší objem tradične dosiahla daň z pridanej hodnoty, a to na úrovni 9,833 miliardy eur. Spotrebné dane celkovo dosiahli 2,702 miliardy eur, z toho spotrebná daň z minerálnych olejov predstavovala 1,349 miliardy eur, spotrebná daň z tabakových výrobkov 999 miliónov eur a spotrebná daň z liehu 258,8 milióna eur.



Fyzické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 3,453 miliardy eur, právnické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 4,768 miliardy eur, z toho bolo územnej samospráve poukázaných 337,9 milióna eur, čo znamená pre štátny rozpočet príjem 4,431 miliardy eur. Daň vyberaná zrážkou dosiahla 529,7 milióna eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal dva milióny eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol 562,2 milióna eur. Ostatné dane sa vybrali na úrovni 292,8 milióna eur.



Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti dosiahli 907,2 milióna eur. Príjmy z rozpočtu EÚ celkovo dosiahli 3,225 miliardy eur. Príjmy z dividend eviduje MF na úrovni 448,4 milióna eur.



Ostatné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 1,524 miliardy eur, z toho administratívne poplatky a iné poplatky a platby tvorili 445,6 milióna eur a iné nedaňové príjmy tvorili 772,1 milióna eur. Úrokové príjmy dosiahli úroveň 139,5 milióna eur. Ďalšie príjmy (príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy a granty) dosiahli úroveň 87,4 milióna eur. Vodohospodárska výstavba, š. p. odviedla do príjmov štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení vo výške 80 miliónov eur.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu dosiahli 1,189 miliardy eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním eurofondov došlo k čerpaniu na úrovni 3,009 miliardy eur, s čím súvisí spolufinancovanie na úrovni 538,5 milióna eur. Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti (POO) boli čerpané na úrovni 936,3 milióna eur, s čím súvisia výdavky na daň z pridanej hodnoty POO na úrovni 133,2 milióna eur.



Do rozpočtu EÚ Slovensko odviedlo 826,1 milióna eur. Sociálnej poisťovni bol poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 2,720 miliardy eur. Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu na úrovni 21,470 miliardy eur MF nešpecifikovalo.