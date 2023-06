Schodok účtu platobnej bilancie Fínska vzrástol na ročné maximum

Helsinki 12. júna (TASR) - Deficit bežného účtu platobnej bilancie Fínska zaznamenal v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu prudký rast, pričom dosiahol takmer ročné maximum. Výrazne ho ovplyvnila situácia v oblasti služieb, ktorá evidovala schodok vyše 1 miliardy eur. Uviedol to v pondelok fínsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil server RTTNews.



Deficit fínskeho bežného účtu dosiahol v apríli 1,75 miliardy eur, zatiaľ čo v marci to bolo iba 586 miliónov eur. Aprílový údaj predstavuje najvyšší deficit od mája minulého roka, v ktorom dosiahol 1,9 miliardy eur.



Z jednotlivých položiek v rámci bežného účtu sa pozitívne vyvíjal obchod s tovarom, v rámci ktorého Fínsko zaznamenalo prebytok na úrovni 1,2 miliardy eur. Naopak, v bilancii služieb evidovalo schodok, a to na úrovni 1,1 miliardy eur.



Výrazný deficit zaznamenal aj účet primárnych príjmov, konkrétne 1,7 miliardy eur. Deficitný bol aj účet sekundárnych príjmov, v tomto prípade bol však schodok omnoho miernejší, a to približne 100 miliónov eur.