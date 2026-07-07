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Schodok zahraničného obchodu Francúzska v máji stúpol
Májový deficit bol najväčší od apríla minulého roka.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 7. júla (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Francúzska sa v máji prehĺbil na 6,9 miliardy eur z aprílovej úrovne 5,4 miliardy eur. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že obchodný schodok krajiny klesne na 5,2 miliardy eur. Májový deficit bol najväčší od apríla minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnilo francúzske ministerstvo hospodárstva a financií. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hodnota exportu krajiny medzimesačne klesla o 2 % na zhruba 53,6 miliardy eur. Znížil sa totiž vývoz mechanických, elektrických, elektronických a počítačových zariadení (-4,4 %) a prírodných uhľovodíkov a iných ťažobných produktov (-4,5 %). Zmenšil sa export na trhy ostatných členských krajín Európskej únie (-0,9 %), do Afriky (-17 %) a na trhy Severnej a Južnej Ameriky (-3,2 %). Vzrástol vývoz do Ázie (9,9 %) a na Blízky východ (14,4 %).
Hodnota francúzskeho importu sa v máji zvýšila o 0,7 % na približne 60,5 miliardy eur. Vzrástol dovoz rafinovaných ropných produktov (10,2 %), dopravných prostriedkov (3,9 %) aj mechanických, elektrických, elektronických a počítačových zariadení (1 %). Zvýšil sa dovoz z ostatných členských štátov EÚ (1,1 %) a z Blízkeho východu (38,4 %). Import z Ázie sa v podstate nezmenil. Klesol však dovoz zo Severnej a Južnej Ameriky (-3,8 %) a z Afriky (-8,8 %).
Francúzsko zhoršilo prognózu vývoja ekonomiky
rancúzska ekonomika by mala v roku 2026 rásť slabším tempom, než sa pôvodne čakalo. Dôvodom je najmä vývoj ekonomiky na začiatku tohto roka a do veľkej miery konflikt na Blízkom východe. Uviedlo to v utorok francúzske ministerstvo financií. Informovala o tom agentúra Reuters.
Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska by mal tento rok vzrásť o 0,7 %, uviedol minister financií Roland Lescure v rámci aktualizovaného výhľadu pre parlament. Vláda pôvodne počítala s rastom o 0,9 %.
„Revízia berie do úvahy menej priaznivý štart (ekonomiky) na začiatku tohto roka, než sme pôvodne očakávali, pod čo sa čiastočne podpísal špeciálny rozpočet, ako aj medzinárodná situácia, najmä konflikt na Blízkom východe,“ povedal Lescure.
Ak sa nový odhad potvrdí, bude to znamenať ďalšie spomalenie celoročného rastu. V roku 2025 vzrástla francúzska ekonomika práve o 0,9 % po raste v roku 2024 o 1,1 %. Vláda pôvodne očakávala, že tempo rastu z minulého roka sa udrží aj v roku 2026.
Hodnota exportu krajiny medzimesačne klesla o 2 % na zhruba 53,6 miliardy eur. Znížil sa totiž vývoz mechanických, elektrických, elektronických a počítačových zariadení (-4,4 %) a prírodných uhľovodíkov a iných ťažobných produktov (-4,5 %). Zmenšil sa export na trhy ostatných členských krajín Európskej únie (-0,9 %), do Afriky (-17 %) a na trhy Severnej a Južnej Ameriky (-3,2 %). Vzrástol vývoz do Ázie (9,9 %) a na Blízky východ (14,4 %).
Hodnota francúzskeho importu sa v máji zvýšila o 0,7 % na približne 60,5 miliardy eur. Vzrástol dovoz rafinovaných ropných produktov (10,2 %), dopravných prostriedkov (3,9 %) aj mechanických, elektrických, elektronických a počítačových zariadení (1 %). Zvýšil sa dovoz z ostatných členských štátov EÚ (1,1 %) a z Blízkeho východu (38,4 %). Import z Ázie sa v podstate nezmenil. Klesol však dovoz zo Severnej a Južnej Ameriky (-3,8 %) a z Afriky (-8,8 %).
Francúzsko zhoršilo prognózu vývoja ekonomiky
rancúzska ekonomika by mala v roku 2026 rásť slabším tempom, než sa pôvodne čakalo. Dôvodom je najmä vývoj ekonomiky na začiatku tohto roka a do veľkej miery konflikt na Blízkom východe. Uviedlo to v utorok francúzske ministerstvo financií. Informovala o tom agentúra Reuters.
Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska by mal tento rok vzrásť o 0,7 %, uviedol minister financií Roland Lescure v rámci aktualizovaného výhľadu pre parlament. Vláda pôvodne počítala s rastom o 0,9 %.
„Revízia berie do úvahy menej priaznivý štart (ekonomiky) na začiatku tohto roka, než sme pôvodne očakávali, pod čo sa čiastočne podpísal špeciálny rozpočet, ako aj medzinárodná situácia, najmä konflikt na Blízkom východe,“ povedal Lescure.
Ak sa nový odhad potvrdí, bude to znamenať ďalšie spomalenie celoročného rastu. V roku 2025 vzrástla francúzska ekonomika práve o 0,9 % po raste v roku 2024 o 1,1 %. Vláda pôvodne očakávala, že tempo rastu z minulého roka sa udrží aj v roku 2026.