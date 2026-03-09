< sekcia Ekonomika
Schodok zahraničného obchodu Rakúska v 2025 dosiahol 6,6 miliardy eur
Celkový rakúsky vývoz v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcim rokom rokom klesol o 0,5 %.
Autor TASR
Viedeň 9. marca (TASR) - V dôsledku prudko zvýšeného dovozu z Číny a výrazného poklesu vývozu do USA zaznamenalo Rakúsko v minulom roku deficit zahraničného obchodu vo výške 6,6 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa v pondelok odvolala na rakúsky štatistický úrad.
Celkový rakúsky vývoz v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcim rokom rokom klesol o 0,5 % na 190,1 miliardy eur. Hodnota dovozu sa zvýšila o 4,1 % na 196,7 miliardy eur, uviedol štatistický úrad vo svojom rýchlom odhade. Dovoz z Číny sa v roku 2025 zvýšil približne o 14 %, zatiaľ čo vývoz z Rakúska do USA klesol o viac ako 20 %. „V globálnom obchode nastávajú štrukturálne zmeny,“ komentoval údaje minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer, pričom varoval, že Európa by sa mohla stať „záložným trhom pre dumpingový dovoz z Číny“.
Nemecko zostalo zďaleka najdôležitejším obchodným partnerom Rakúska. Vývoz a dovoz s ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) boli zhruba vyrovnané. Dovoz sa zvýšil o 2,6 % na 128,7 miliardy eur. Vývoz vzrástol o niečo menej, a to o 0,6 %, na 129 miliárd eur.
