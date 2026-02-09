< sekcia Ekonomika
Schodok zahraničného obchodu Rumunska sa v decembri medziročne zmenšil
Export krajiny sa totiž zvýšil a import sa oslabil.
Autor TASR
Bukurešť 9. februára (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Rumunska sa v decembri znížil na 2,687 miliardy eur z úrovne 3,346 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Export krajiny sa totiž zvýšil a import sa oslabil. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rumunský export v decembri medziročne stúpol o 9,4 % na 7,196 miliardy eur. Vývoz na trhy členských štátov Európskej únie sa zvýšil o 9,4 % a export na trhy mimo EÚ vzrástol o 9,3 %. Import do Rumunska klesol o 0,4 % na 9,883 miliardy eur. Dovoz zo štátov mimo EÚ sa oslabil o 3,5 %, ale import z krajín bloku sa o 0,9 % posilnil.
Schodok rumunského zahraničného obchodu za celý minulý rok klesol na 32,743 miliardy eur z úrovne 33,416 miliardy eur v roku 2024. Vlaňajší export krajiny vzrástol o 4,2 % na 96,908 miliardy eur vďaka silnému vývozu strojov a dopravných prostriedkov. Minuloročný import sa zväčšil menej výrazne, a to o 2,6 % na 129,935 miliardy eur.
