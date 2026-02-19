< sekcia Ekonomika
Schodok zahraničného obchodu Španielska vlani stúpol o takmer 50 %
Španielsky export na americký trh v minulom roku klesol o 8 %, ale stúpol vývoz na trhy Európskej únie o 5 %.
Autor TASR
Madrid 19. februára (TASR) - Deficit španielskeho zahraničného obchodu sa v decembri zvýšil na 5,57 miliardy eur z úrovne 4,12 miliardy eur v rovnakom mesiaci predošlého roka. Dovoz do krajiny medziročne vzrástol o 5,5 % na 35,7 miliardy eur. Vývoz zo Španielska sa zvýšil menej výrazne, a to o 1,4 % na 30,2 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Za celý minulý rok Španielsko vykázalo obchodný deficit v sume 57,1 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024, v ktorom bol schodok v objeme 40,3 miliardy eur, to bol rast o 47,1 %. Vlaňajší import krajiny stúpol o 4,6 % na 444,2 miliardy eur. Export sa posilnil iba o 0,7 % na 387,1 miliardy eur.
Španielsky export na americký trh v minulom roku klesol o 8 %, ale stúpol vývoz na trhy Európskej únie o 5 %. V obchode s EÚ krajina vlani dosiahla prebytok na úrovni 19,762 miliardy eur.
