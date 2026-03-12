< sekcia Ekonomika
Schodok zahraničného obchodu USA klesol viac, ako sa očakávalo
Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok informovalo, že obchodný schodok krajiny oproti decembru klesol o 25,3 % na 54,5 miliardy USD (47,06 miliardy eur).
Autor TASR
Washington 12. marca (TASR) - Deficit zahraničného obchodu USA sa v januári vďaka rastu exportu znížil viac, ako analytici očakávali. Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok informovalo, že obchodný schodok krajiny oproti decembru klesol o 25,3 % na 54,5 miliardy USD (47,06 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zahraničný obchod USA ovplyvnili rýchlo sa meniace clá, ktoré zavádza administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Hoci americký Najvyšší súd minulý mesiac veľkú časť ciel zrušil, neistota zostáva. Trump totiž rýchlo po rozhodnutí súdu zaviedol na dovoz dočasné 10-percentné clá a jeho administratíva v stredu (11. 3.) oznámila nové prešetrovania obchodu s desiatkami krajín.
Pokles amerického obchodného deficitu je výsledkom toho, že export USA stúpol o 5,5 % na 302,1 miliardy USD. Zvýšil sa najmä vývoz priemyselných tovarov a investičných tovarov od počítačov po civilné lietadlá. Export spotrebných tovarov, napríklad farmaceutických výrobkov, sa však spomalil.
Import do USA v januári klesol o 0,7 % na 356,6 miliardy USD. Oslabil sa dovoz spotrebných tovarov, automobilov a priemyselných tovarov.
(1 EUR = 1,1581 USD)
