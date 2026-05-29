Schodok zahraničného obchodu USA s tovarmi v apríli klesol
Autor TASR
Washington 29. mája (TASR) - Deficit amerického zahraničného obchodu s tovarmi sa v apríli podľa predbežných údajov znížil na 82,4 miliardy USD (70,93 miliardy eur) z úrovne 85,3 miliardy USD, na ktorej bol v marci. Export sa totiž výrazne zvýšil, a to o 4 % na rekordnú úroveň 219,7 miliardy USD. Hodnota importu sa posilnila pomalším tempom o 1,9 % na sumu 302,1 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Posilnil sa predovšetkým americký export investičných tovarov, ktorý stúpol o 7,5 %, a vývoz spotrebných tovarov, ktorý sa zväčšil o 7,8 %. Oslabil sa však vývoz vozidiel o 2,8 % a potravín o 0,3 %.
V rámci dovozu do USA sa zvýšil import investičných tovarov o 5,6 % a potravín o 0,3 %. Čiastočne to však vyvážilo zmenšenie importu vozidiel, ktorý sa oslabil o 1,5 %, a spotrebných tovarov, ktorý klesol o 1 %.
(1 EUR = 1,1617 USD)
