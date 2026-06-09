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Schodok zahraničného obchodu USA v apríli mierne klesol
V apríli sa vývoz medzimesačne zvýšil o 2,6 % na 327,1 miliardy USD, a to najmä vďaka surovej rope, vykurovacím olejom a iným ropným produktom.
Autor TASR
Washington 9. júna (TASR) - Deficit zahraničného obchodu USA sa v apríli mierne znížil. Celkový schodok v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 1,2 % na 55,9 miliardy dolárov (48,44 miliardy eur), oznámilo v utorok federálne ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
V apríli sa vývoz medzimesačne zvýšil o 2,6 % na 327,1 miliardy USD, a to najmä vďaka surovej rope, vykurovacím olejom a iným ropným produktom. Export investičného tovaru, ako sú počítače a civilné lietadlá, takisto vzrástol. Americký vývoz ropy a ropných produktov prudko vzrástol od konca februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, čo vyvolalo odvetné opatrenia Teheránu v podobe praktického zablokovania Hormuzského prielivu. Ten je kľúčovou vodnou cestou pre dodávky ropy, zemného plynu a ďalších surovín na svetové trhy.
Hodnota dovozu do USA sa v apríli zvýšila o 2 % na 383 miliárd USD. K nárastu prispel import produktov, ako sú počítače a polovodiče, vďaka pretrvávajúcemu dopytu po hardvéri potrebnom pre rozvoj umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,154 USD)
V apríli sa vývoz medzimesačne zvýšil o 2,6 % na 327,1 miliardy USD, a to najmä vďaka surovej rope, vykurovacím olejom a iným ropným produktom. Export investičného tovaru, ako sú počítače a civilné lietadlá, takisto vzrástol. Americký vývoz ropy a ropných produktov prudko vzrástol od konca februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, čo vyvolalo odvetné opatrenia Teheránu v podobe praktického zablokovania Hormuzského prielivu. Ten je kľúčovou vodnou cestou pre dodávky ropy, zemného plynu a ďalších surovín na svetové trhy.
Hodnota dovozu do USA sa v apríli zvýšila o 2 % na 383 miliárd USD. K nárastu prispel import produktov, ako sú počítače a polovodiče, vďaka pretrvávajúcemu dopytu po hardvéri potrebnom pre rozvoj umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,154 USD)